La fotografía zamorana viaja a París

Varias fotografías inéditas de Álvaro Pérez Mulas han podido descubrirse en el espacio Carrusel del Louvre en París.

Las instantáneas, realizadas el pasado verano, forman parte de la serie "Ausencia presente", un trabajo que acompaña al autor desde hace mucho tiempo y que exhibió en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida de la ciudad. "Es, sin duda, una serie más personal y me acompañará" porque en ella aborda "la ausencia de aquello que hemos perdido, es un poco un recordarlo y el ámbito melancólico de la perdida", atestigua el también docente.

Las imágenes las toma con cámara digital, pero con un tratamiento posterior mínimo. "Sería lo equivalente a un revelado fotográfico tradicional porque no me gusta retocarlas y cuando lo hago, explico lo que he hecho", describe.

Pérez Mulas comenta que "no me gusta manipularlas", pero al mismo tiempo atestigua que "el acto fotográfico es una manipulación por sistema porque en el momento en el que encuadras, ya estás limitando la realidad porque decides qué partes enseñas y qué parte no". "Lo que yo hago es utilizar la realidad para contar lo que a mí me interesa", sentencia.

El artista también detalla que intenta combinar arte con "en cierta manera fotoperiodismo" debido a la influencia de un profesor que tuvo en sus años de la facultad de Bellas Artes.

Galerías internacionales

En su retorno a las exposiciones internacionales el zamorano ha estado arropado en París por la galería Parcus, con sede en Austria. Además, tras un parón de unos años el artista ha retomado su carrera logrando que otra galería centroeuropea apueste por su trabajo, Artbox Project asentada en Suiza. "Es una suerte que haya dos galerías que se han interesado por mi trabajo", dado que "resulta complicado la conexión con los exhibidores", comenta el artista.

La fotografía, desde su punto de vista, "se acoge mal en todos los sitios, pero como el arte en general se acoge mejor en Centroeuropa" y alude a que España existe "la percepción social de que el arte es solo para unos privilegiados y en Centroeuropa no se tiene".

El fotógrafo agrega que en "Ikea pagas 200 euros por una foto y en una galería 250 euros, que merece mucho más la pena". "El arte no es caro, es una percepción social errónea. En Europa la idea del arte es mucho más natural que aquí, por mucho que desde la educación intentamos ayudar", subraya.

Proyectos

Respecto a sus proyectos más cercanos, los trabajos de Pérez Mulas podrán verse en la sede que la galería Parcus va a inaugurar este mes en Munich y con la firma suiza su hacer artístico viajará a Miami.

Trayectoria

Álvaro Pérez Mulas se formó en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, además de aprender de su padre el escultor Hipólito Pérez Calvo. Sus intereses pronto se orientaron hacia la escultura, pero en la facultad descubrió la fotografía y el mundo audiovisual.

Su trabajo se ha expuesto en Zamora, Valladolid o Salamanca, entre otros puntos de la región, así como en Madrid, entre otras ciudades españolas, y también en diferentes espacios en París, Gante, Nueva Delhi, Nueva York, Los Ángeles o Miami.

Como docente ha desarrollado una labor de innovación en educación artística con un grupo de compañeros en el Colectivo El Punto Rojo.