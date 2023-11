El sector de la construcción necesita en Zamora más de 4.000 trabajadores

La provincia de Zamora no es ajena al problema al que se enfrenta el sector de la construcción en el conjunto de España: falta mano de obra. Cada vez hay menos y la que hay es escasa para atender una demanda cada vez más creciente con el obstáculo añadido de que muchos de los obreros no tienen las competencias que las empresas solicitan. Una de las causas de este descenso en el volumen de empleados es que no hay relevo generacional. "Antes los hijos tenían la profesión de sus padres, unos enseñaban a otros y eso, ahora mismo, ya no se da. Los hijos de los que antes trabajaban en la construcción son notarios o ingenieros aeronáuticos", señala Emiliano Alonso Ortiz, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (Azecop).

Para paliar esta carencia de mano de obra, que antaño se daba de manera "espontánea", desde la Fundación Laboral de la Construcción se trabaja a diario para conseguir el progreso impartiendo formaciones. "Se podría estar formando en estos cursos fundamentales para un ramo cada vez más profesionalizado a 200.000 personas, pero solo se está enseñando a unos 60.000", alerta Alonso. ¿Por qué tan pocos? Uno de los motivos es que el sector no es atractivo para los jóvenes. Una imagen errónea ante la que es urgente actuar. "Ya no es la carretilla y el saco de cemento, se ha tecnificado y requiere formación", dice. Una enseñanza que también se está llevado a cabo por medio de la Formación Profesional donde se han multiplicado las disciplinas referentes a esta materia. Sin embargo, habrá que esperar ya que es algo que "dará sus frutos más adelante", puntualiza el presidente. La incorporación de las mujeres a la construcción es otro reto al que se enfrenta la construcción. Tan solo el 8% de féminas apuestan por él como futuro laboral. "Ya no se requieren esfuerzos tan grandes como se hacía antes y esto posibilita que las mujeres puedan trabajar en mayor medida en este sector". No obstante, son las menos las que se deciden a formarse para trabajar en algunas de las 60 actividades que se ejecutan en la construcción, principalmente, por el desconocimiento que existe. La inteligencia artificial será clave en el futuro de la edificación La actividad de la construcción se está ramificando en dos partes cada vez más diferenciadas. Una que se mantendrá a la usanza tradicional con labores que no se pueden industrializar. Y otra más tecnificada en la que intervendrá, incluso, la inteligencia artificial. "Parte del trabajo se trasladará a naves, allí, por ejemplo, se construirán distintas piezas que después, se trasladarán a la obra", explica Alonso. Avances que mejorarán las condiciones laborales. "Una de las pegas de los operarios de la construcción es el frío o el calor, inclemencias meteorológicas que influyen en el trabajo y que, trasladando parte del trabajo a las factorías, se evitará y la mano de obra estará más cómoda", añade. Una comodidad que ha crecido en un sector en el que ya se puede hasta "estar sentado en una retroexcavadora con smoking", argumenta. "El sector ya no es lo que era, hay una enorme variedad de tareas. No es coger pico y pala, que eso ya casi no existe, pero de esto hay que hacer publicidad. Es necesario explicárselo a los posibles empleados para que sepan que el trabajo ya es más cómodo", afirma. La sociedad tiene que modificar la visión de la construcción pero mientras esto pasa "falta mucha mano de obra". Operarios que, además, están muy solicitados. "Existe una especie de transfuguismo. Los obreros cambian constantemente de unas empresas a otras porque les ofrecen incentivos ante la necesidad de contar con trabajadores especializados para terminar las obras", cuenta Alonso. La crisis financiera de 2008 se llevó un millón de peones Un sector deteriorado en cuanto a la mano de obra del que se fueron durante la crisis del año 2008 un millón de trabajadores que ahora se intentan recuperar. Esta falta acuciante de empleados necesarios para cumplir los compromisos actuales se eleva hasta los 70.000 en el conjunto de Castilla y León. En la provincia de Zamora, se requieren entre 4.000 ó 5.000, aunque el dato no es preciso debido a la movilidad. "No todos trabajan aquí, sino que se desplazan a provincias limítrofes", apunta el presidente de la asociación de constructores. Disponer de esos más de 4.000 obreros significaría "acometer rápidamente las obras, realizarlas en tiempo y plazo y ejecutar un mayor número". Y es que, las obras cada vez son más. "La actividad disminuyó en la pandemia por lo que ahora ha habido que recuperar las obras y proyectos que se quedaron parados o almacenados", señala. Una situación compleja para el sector de la construcción a la que "hay que hacerla frente a través de la modernización y la innovación", concluye Alonso.