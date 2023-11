Un maltratador, que ya fue expulsado a Portugal, irá a Topas por más de 3 años

Topas será el próximo destino durante 3 años y 4 meses de un joven maltratador por quebrantar órdenes de alejamiento de su exmujer, el condenado por el Juzgado de lo Penal que ya fue expulsado a Portugal hace unos meses, en este año 2023, para proteger a la víctima, por acercarse cinco veces a su expareja cuando lo tenía prohibido por sentencia.

La magistrada ha decidido no suspender los 18 meses de prisión a los que fue condenado el 20 de octubre de 2023 por tres de esos quebrantamientos de condena, suspensión que solicitó la abogada que le defendía y que no ha podido aplicarse porque ya disfrutaba de otra suspensión de ingreso en la cárcel durante 23 meses condicionada a que no volviera a delinquir en dos años. Roto el compromiso por el procesado, de iniciales A.D.M.N., el Código Penal estipula que debe ingresar en la cárcel y cumplir esos 23 meses y los 18 que le acaban de imponer.

Aunque la magistrada no halló pruebas de otros dos delitos de los que le absolvió, el joven tendrá que ingresar en prisión finalmente. En sus antecedentes por violencia de género está el quebrantamiento en agosto de 2022 de otra condena de dos años antes que también le prohibía aproximarse a su exnovia.

Amenazas de muerte: "Te voy a pisar la cabeza"

En su largo historial policial, que incluye una treintena de denuncias por otro tipo de infracciones penales, se inscribe las amenazas de muerte hacia su expareja, que tiene la guarda y custodia de la hija de ambos, de unos tres años de edad, tales como "te voy a pisar la cabeza", "voy a acabar con tu puta vida". El juicio por este procedimiento judicial tendrá que volver a repetirse por orden de la Audiencia Provincial de Zamora, que acaba de comunicar al Juzgado de lo Penal su decisión, después de que el fiscal recurriera la sentencia absolutoria de este verano.

El fiscal de Violencia de Género, Evaristo Antelo, exige una condena a 3 años de prisión por esa causa: uno por cada delito de amenazas que profirió el 15 de julio de 2022 a la joven, tras presentarse con intención de ver a su hijo cuando no tenía régimen de visitas ni siquiera en el punto de encuentro. Antelo se mostró implacable por la reincidencia de este joven que reitera su intención de acercarse a la víctima sin importarle las órdenes judiciales de protección.