Zamora, tercera provincia española donde más casas se compran "a tocateja"

Zamora es la tercera provincia del país donde más casas se compran "a tocateja". El 55% de las viviendas adquiridas en el último año se han financiado con recursos propios de los compradores, sin necesidad de hipoteca, según un estudio de UVE Valoraciones, una sociedad de tasación homologada, que acaba de hacer público un informe en el que analiza las transacciones de viviendas y número de hogares hipotecados correspondientes a julio de 2023, que muestran una creciente disminución del porcentaje de viviendas compradas con un crédito hipotecario.

Del análisis, que toma como referencia datos del INE, se deduce que la diferencia en la evolución de las transacciones y del porcentaje de compras sin financiación es aún más evidente según las provincias. Y curiosamente son dos tipos de provincias antagónicas las que presentan un mayor porcentaje de compras sin financiación: las de mayor componente turístico y las de la España Vaciada.

Es Alicante la provincia con más compra de viviendas al contado en relación con el total de compra ventas, con un 64,77%. En Ávila se adquieren al contado el 62,23% de las viviendas y en Zamora el 55,61%. Es decir, más de la mitad de los pisos de Zamora se venden sin necesidad de acudir al banco. Siguen a Zamora, Castellón, Cuenca, Lugo, Soria y Teruel, es decir, o bien provincias muy turísticas o las de la España Vaciada.

En el primer caso, se puede explicar por un tipo de comprador de mayor poder adquisitivo y en el segundo por un precio del inmueble más asequible.

En el polo opuesto, País Vasco, Madrid, Sevilla, Barcelona, Pontevedra y Zaragoza son las seis provincias donde más se compra con financiación hipotecaria.

Más transacciones

Por lo general, el número de transacciones es mayor para los últimos 12 meses que para los doce meses anteriores a julio de 2019 (un 21,02% mayor), pero en este caso también existe una gran dispersión territorial. Si en Madrid ha crecido muy poco el mercado inmobiliario, menos de dos puntos porcentuales en Zamora se ha incrementado notablemente, un 55%, apenas a décimas de la primera provincia de país, que ha sido Ávila.

Y como en el caso de las transacciones, en general, el número de hipotecas es mayor para los doce últimos meses que para los doce meses anteriores a julio de 2019 (un 15,05 mayor), pero también aquí hay una gran dispersión territorial. Ordenadas las provincias de menor a mayor crecimiento, puede comprobarse que solo tres provincias han visto decrecer su número de hipotecas respecto a 2019: Madrid, Baleares y Burgos.

Zamora se sitúa en una posición intermedia entre las distintas provincias españolas, con un crecimiento hipotecario del 13%.

“Las provincias en las que la proporción de compras financiadas es mayor (Madrid, Barcelona, País Vasco y Sevilla, principalmente) tienen más probabilidades de ver disminuir los precios de compra. Madrid, Barcelona, País Vasco y Navarra muestran crecimientos en transacciones muy bajos respecto a 2019, lo que puede salvarlas de la caída de precios es que son zonas con déficit de viviendas” afirma Germán Pérez Barrio, presidente de UVE Valoraciones. Y añade: “en las zonas turísticas con alta proporción de compras sin financiación es muy probable que los precios sigan subiendo. Para quienes buscan una vivienda para uso propio en estas zonas y se tienen que financiar la situación empeorará con mayores precios y menor poder adquisitivo”.

Con estos datos, el informe de UVE Valoraciones refleja que el mercado inmobiliario sigue, todavía, sufriendo los efectos del confinamiento por la pandemia de la Covid-19. Tras el parón de la actividad provocado por el confinamiento, las inyecciones de dinero del BCE -necesarias para relanzar la economía- han provocado un considerable aumento de la inflación que han llevado al BCE a elevar los tipos de interés para intentar frenarla. La subida de los tipos de interés ha recortado la capacidad de compra de los compradores que adquieren una vivienda para su uso y que suelen financiarse para hacerlo, pero la subida de la inflación ha presionado al alza los precios de las viviendas y, sobre todo, los alquileres.

La subida de los alquileres, por su parte, se ha convertido en un aliciente para los patrimonialistas, especialmente si no necesitan financiarse para comprar. Y así, los compradores han quedado divididos en dos: los que necesitan financiarse y los que no. Los primeros tienen menos capacidad de compra, los segundos no han variado su capacidad y ven que la subida de los alquileres hace más rentable su inversión. Esto explica la evolución divergente de las transacciones con y sin financiación.