Vigilancia especial para evitar robos de flores en el cementerio San Atilano de Zamora

La mayor afluencia de visitantes al cementerio municipal San Atilano de los últimos días se incrementará aún más en la jornada de hoy y especialmente en el día de mañana con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Por ello, todos los operarios municipales están estos días presentes en el camposanto para atender cualquier incidencia o duda que puedan tener quienes se acercan al camposanto zamorano. La decena de trabajadores de esa área municipal también prestará especial atención a que no se produzcan robos de flores, una práctica aislada pero de la que todos los años se da algún caso.

La concejala del Ayuntamiento delegada del área del cementerio, la socialista Auxi Fernández, indica que los trabajadores estarán pendientes de que no haya ningún tipo de acto vandálico, entre los que incluye las desapariciones sospechosas de ramos y centros florales. "Hay que tener valor para robarle a los muertos, pero la picaresca es la que es", apunta la edil, que detalla que otro de los cometidos en el que pondrán un mayor cuidado los operarios es el de que no quede nadie en el interior de la necrópolis a la hora del cierre, previsto a las 19.00 horas este martes y a las 18.30 horas el miércoles y en las jornadas siguientes, hasta que el 1 de abril de 2024 finalice el horario de invierno. La hora a la que abre sus puertas el cementerio en las dos jornadas de mayor afluencia no varía y se fija a las nueve de la mañana. Como ya se ha hecho otros años, estos días, pese a que miércoles es festivo, permanece abierta la oficina del Negociado del Cementerio.

El miércoles se contará además con presencia de la Policía Municipal para regular el tráfico en la zona a lo largo de todo el día. Este año, las posibilidades de aparcamiento se complican la tarde del día 1 de noviembre. Como otros años está cerrada la zona de estacionamiento de vehículos del cementerio para facilitar el tráfico peatonal y no obstaculizar los puestos de venta de flores que hay a la entrada, pero en esta ocasión a esa circunstancia se suma el hecho de que el aparcamiento alternativo del estadio Ruta de la Plata estará también ocupado por la tarde por los asistentes al partido de la Copa del Rey que disputan a las 17.30 horas el Zamora CF y el Racing de Santander.

Por ello, el Ayuntamiento aconseja la utilización del autobús urbano para desplazarse hasta el camposanto, ya que además ese día se va a reforzar el servicio de la línea dos, que comunica el cementerio con la zona centro. Ese autobús urbano tendrá el horario habitual de los días festivos a primera hora pero a partir de las 10.15 horas pasará por las paradas cada quince minutos. La línea parte de la plaza de Alemania y hace paradas en la avenida de Portugal a la altura del Barrueco y en el barrio de Pinilla pasado el Puente de Hierro y junto a la gasolinera, para concluir el trayecto en el cementerio.

Auxi Fernández subraya que estos días el camposanto zamorano "cobra vida" y presenta una imagen más colorida al engalanarse las tumbas y llenarse de flores. "El cementerio es historia de la ciudad y en estos días cobra un sentido muy especial", reflexiona la edil, que explica que la gente va con cubos y flores y realiza labores de limpieza y engalanamiento de las tumbas en "un ritual que hace que el tema de la muerte sea un poco más liviano". Para que todos los visitantes puedan efectuar esas tareas de forma cómoda las fuentes de agua están habilitadas y hay contenedores para depositar flores marchitas. También están abiertos a todos los visitantes los baños públicos del camposanto.

Aunque el cementerio cierra este martes a las 19.00 horas y este miércoles a las 18.30 horas, de forma extraordinaria se podrá acceder a él con la noche entrada para asistir a acontecimientos especiales. Así, el miércoles a las 20.30 horas está prevista la representación de Don Juan Tenorio por parte del grupo local La Tijera en una función especial que se lleva a cabo en el cementerio. Del mismo modo, el jueves a la procesión de la cofradía de ánimas da comienzo a las 20.15 horas. Otros actos previstos estos días en la necrópolis de la ciudad son el homenaje a los soldados caídos por España que el Ejército brindará el jueves por la mañana en el interior del camposanto y la misa de Todos los Santos que tendrá lugar el miércoles a las 17 horas en la capilla situada junto a la entrada principal.