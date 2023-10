Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han celebrado una concentración conjunta ante las puertas de todos los centros de trabajo sanitarios este viernes 27 de 11:00 a 11:30 horas, para exigir a la Consejería de Sanidad que el pago del nuevo complemento por trabajar el sábado en turno ordinario, sé de a todos los profesionales de Sacyl que trabajen ese turno, y no solo a enfermería y TCAEs, “como incomprensiblemente quiere imponer Sacyl, negando la negociación en Mesa Sectorial”. Entre los trabajadores que han quedado excluidos están diversos técnicos especialistas, celadores o personal de la administración, “que tienen los mismos derechos”. Las concentraciones se realizarán, a partir de ahora, todos los viernes.

Los tres sindicatos denuncian que la Junta, de nuevo, ha llevado a cabo un proceso “unilateral, discriminatorio e injusto, que no trata ni reconoce por igual a todos los profesionales de SACYL, ni tampoco respeta la negociación colectiva ni a todos los sindicatos”.

CSIF, CCOO y UGT recuerdan que fueron, precisamente, las actitudes excluyentes de la Consejería de Sanidad las que provocaron, entre otros motivos, la celebración de movilizaciones a partir del pasado mes de febrero, e incluso la convocatoria de una huelga que, finalmente, se paralizó ante los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León, de abordar la negociación de mejoras en la atención sanitaria de la comunidad y en las condiciones de todos los trabajadores de Sacyl en el ámbito legalmente marcado.

Insisten y reclaman a la Consejería de Sanidad que se ponga a trabajar en las comisiones de trabajo acordadas hace meses para lograr mejoras palpables, y a negociar las cuestiones pendientes, “que no hemos olvidado, aunque desconvocamos la huelga”, como es el incremento de la retribución de las guardias a todos los profesionales de Sacyl. Una negociación seria, no un escaparate oportunista, que aporte soluciones a la caótica y grave situación que sufre la sanidad pública en la comunidad, y mejoras laborales para todos los trabajadores de Sacyl, y no solo para algún grupo concreto.