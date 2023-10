El cantante y compositor C. Tangana ya ha presentado su documental 'Esta ambición desmedida', que muestra el proceso de creación de su álbum 'El Madrileño' y la posterior gira mundial, no solo repasa sus logros y éxitos, sino que también recoge momentos amargos, cumpliendo así las expectativas de sus fans: "Quien me sigue no espera lo típico de mí", dijo en la rueda de prensa de la presentación.

'Esta ambición desmedida' está dirigido por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, que durante más de cuatro años acompañan a C.Tangana descubriendo desde la génesis de 'El Madrileño' y la conceptualización de la gira hasta los ensayos, su transformación artística y su lado más íntimo, como su familia, contradicciones e "inseguridades". C Tangana llega a Zamora El documental está en muchas salas españolas, entre las que se incluyen los Multicines de Zamora, y se proyecta del 26 al 28 de octubre a un precio de 6€ la entrada. Sobre sus inseguridades como cantante, C.Tangana (Antón Álvarez) ha confesado que las combate con propuestas creativas distintas, "que tengan algo de radical y original", y poniendo lo que le inspira al servicio de la música, ha dicho. C.Tangana (Madrid, 1990) ha explicado que su tercer álbum de estudio, 'El Madrileño', que publicó en febrero de 2021 con grandes éxitos como 'Ingobernable' y 'Los tontos' que le merecieron tres Premios Grammy Latinos, fue fruto de "una crisis de los 30 avanzada". Centrado en el cine Sobre proyectos de futuro, ha asegurado que ahora está contento e inspirado y centrándose en el cine con Little Spain, la productora de videoclips que creó en 2020 junto a los tres directores del documental, que actualmente tiene proyectos de películas, series y documentales en marcha. También ha explicado que en 'El Madrileño' se quedó con ganas de colaborar con la cantante mexicana Natalia Lafourcade "por su reivindicación del folklore a través del pop" y también de hacer una cumbia, proyectos a los que no descarta aventurarse en el futuro.