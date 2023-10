El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora celebra este miércoles 25 de octubre, a partir de las 9.30 horas, en la Escuela Politécnica Superior de Zamora del Campus Viriato la jornada de presentación del proyecto de creación de las Industrial Advisory Offices (Oficinas de Asesoramiento Industrial), que nace con el objetivo de impulsar la industrialización en las zonas despobladas de España.

El proyecto de creación de las Oficinas de Asesoramiento Industrial, respaldado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y la Junta de Castilla y León, entre otras entidades colaboradoras, surge como respuesta a la urgente problemática de la "España vaciada", que quieren convertir en "España de las Oportunidades". Esta situación afecta a numerosas provincias en nuestro país, especialmente a las zonas rurales, donde la despoblación, la migración hacia áreas urbanas y el envejecimiento de la población han generado un desequilibrio demográfico y un impacto negativo tanto económico como social.

Proyecto piloto

La falta de oportunidades laborales y servicios básicos exige abordar este desafío de manera sostenible y equilibrada. Por ello, se ha puesto en marcha el proyecto de creación de dichas Oficinas de Asesoramiento Industrial en diferentes territorios de España, con Zamora como proyecto piloto. Estas oficinas tienen como objetivo revitalizar las áreas afectadas por la despoblación y convertirlas en plataformas inclusivas.

De este modo, se tratará de promover nuevas iniciativas industriales que impulsen la ejecución de diversos proyectos en zonas despobladas. El objetivo del COGITI, a través de sus Colegios Oficiales, es liderar la identificación de territorios clave para atraer e impulsar la ejecución de dichos proyectos, que permitan maximizar los recursos de los distintos territorios.

La presentación de este proyecto se llevará a cabo en una jornada, que contará con la participación de destacados representantes del ámbito político, institucional, social, universitario y empresarial, como se muestra en el programa del acto.

Ponencias y mesa redonda

Presentará el acto Francisco Cacho Morgado, zamorano famoso por ser el meteorólogo de La Sexta y será la delegada de la Junta en Zamora, Leticia García, la encargada de dar la bienvenida a los asistentes.

El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, hablará sobre la importancia de los Colegios Profesionales en el desarrollo económico de España, y acto seguido el decano colegial de Zamora, José Luis Hernández Merchán y el enlace en la Unión Europa, Gerardo Arroyo Herranz, presentarán la “Industrial Advisory Office (IAO)” de Zamora, con el detalle de los actores involucrados y el calendario de actuaciones.

Vicente Rodríguez Sáez Senior Expert DG REGIO.2 - Portugal y España de la Comisión Europea, desarrollará la ponencia sobre Ayudas Europeas para el desarrollo local y casos de éxito en Europa,y Fernando Riaza Fernández (Policy Analyst Regional Development and Multi-level Division Centre for Enterpreneurship, SMEs, Regions and Cities - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), presentará el Informe sobre la industrialización rural en Europa, las ayudas de la UE y la exposición de casos de éxito en la industrialización de otras regiones de Europa.

En la mesa redonda de ventajas y oportunidades de la iniciativa intervendrá el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, el coordinador de la Dirección General de Energía y Minas de Castilla y León, Miguel Martínez de Paz, el vicepresidente de la CEOE de Castilla y León, Miguel Ángel Benavente Castro, y el secretario de Acción Sindical UGT de Castilla y León, J. Raúl Santa Eufemia Rodríguez.

Cerrará el acto el vicerrector de Economía de la USAL, D. Javier González Benito.