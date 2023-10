"Hay mucha más realidad en un poemario de un joven que en un discurso político"

El polifacético Ben Clark ha regresado días atrás a Zamora. El gestor cultural, traductor, editor y poeta volvió a la cudad para presentar su último poemario, "Demonios".

–Usted es el primer becario de la Fundación Antonio Gala que pasa a formar parte del patronato.

–Para mí es otra forma más de apoyar a la creación joven. Yo recibí un impulso muy importante cuando contaba con 20 años, que siempre he valorado mucho. Creo que mi trayectoria y mi empeño en seguir en el mundo del libro tiene que ver con ese impulso y quiero formar parte de todo lo que pueda significar apoyar a nuevos creadores.

–Un impulso que da personalmente a través de la editorial que ha puesto en marcha.

–Efectivamente he puesto en marcha una editorial de poesía buscando especialmente los autores que puede que no tenga obra publicada, o si tienen, es muy poca, y así reciben un espaldarazo. También hemos querido tener desde el principio una mirada puesta hacia la creación poética escrita por mujeres para que no ocurra como en tantos catálogos de poesía donde al final hay una gran presencia de autores varones cuando hay muchas lectoras.

–Apuestan por autores menores de 40 años.

–Se trata de un planteamiento general, claro está que puede que haya excepciones, pero le damos prioridad importante a poetas menores de 40 y mirando hacia los y las poetas nacidas en los 90. La primera publicación fue de Maribel Llamero (vinculada con Zamora) y acabamos de sacar dos de autoras nacidas a mediados de los 90.

–¿Por qué esta apuesta tan firme por los autores jóvenes?

–Porque creo que es necesario que estos autores reciban un trato de cariño. Entran en el mundo del libro con muchas dudas y con muy poca experiencia. Me parece importante que puedan acercarse a la experiencia de publicar un libro, donde puedan conocer bien el proceso, tener una relación directa con el editor. Muchas veces cuando pensamos en editoriales consolidadas en poesía que son estupendas, como Hiperión, Pretextos o Visor, su tamaño implica que no puedan tener una atención tan personalizada con los autores. No es desidia, simplemente es la propia maquinaria que no lo permite.

Los libros de poemas nos enseñan la historia del corazón humano

–Esa cercanía, ¿la echó en falta cuando comenzó a publicar?

–Sí. Cuando uno empieza a publicar a través de los premios, que sin duda son muy positivos para romper el anonimato, pero había un día que, de repente, aparecía tu libro y no sabías ni cuántos habían hecho, ni a quién se lo habían enviado... En una cuestión tan mínima como es la edición de un poemario, donde hablamos de ediciones de 300 o 400 ejemplares, es importante que los autores sepan en todo momento cómo va su libro. Es un diálogo con el autor que hace que éste disfrute mucho más del proceso y aprenda de cara a su carrera poética. Hay una serie de editoriales que están aplicando esta cercanía con los autores, no es solo Isla Elefante. Tenemos que aprovechar un hecho insólito en España. Hay un mercado de lectores de poesía y las librerías se toman muy en serio a las editoriales de poesía. Tenemos la suerte de que si uno acude a librerías como Semuret o Octubre, en Zamora, o Letras Corsarias, en Salamanca, se toman muy en serio a la editoriales de poesía, no las toma como algo marginal y en ese sentido habría que aprovechar esa cultura que tenemos construida a base de quizá un prestigio social de la poesía en España.

–¿Es una responsabilidad como autor y editor mantener a esos lectores?

–Primero tenemos que tener una responsabilidad con las personas que se lanzan a crear, para dar voz a algo tan insólito como que no había nada y una persona decidió crear algo. También el prestigio social existe, y se va a mantener, porque a lo largo de todas las generaciones, en contra de lo que se supone y de todo lo que se ha dicho, tiene muchos lectores y existe un amor por la poesía, quizá no multitudinario, pero es real. En nuestros libros con un arranque modesto están llegando a lugares donde no nos lo habíamos imaginado.

–En eso quizá pueda influir que la poesía se adapta a cada momento.

–Hay que pensar que la poesía siempre habla de su tiempo y que los libros de poemas nos enseñan la historia del corazón humano, nos enseñan qué se ha sentido y cómo se ha sentido a lo largo de distintas épocas. Leer poesía contemporánea escrita por personas jóvenes es acerarse a esas inquietudes y al sentir de los tiempos. Hay mucha más realidad en un poemario joven que en un discurso político.

–En su último poemario da visibilidad al duelo, a la muerte, al sentimiento de pérdida. ¿Qué es "Demonios"?

–Estos demonios no responden a la idea del demonio maligno, sino a temores interiores, a la idea del ánima y las voces nos solo son de nostalgia, y también hay voces que vienen de los dispositivos y la tecnología. Hay duelo, hay pérdida, pero también hay muchos poemarios que reflexionan sobre nuestra relación con la tecnología y con la gestión de las emociones que hacemos a través de ciertas aplicaciones. Hay un poema donde relato la experiencia de intentar localizar la casa de la infancia de mi padre en Gales a través de Street View 70 años después. De esta manera Google Maps pasa a ser una herramienta que hace que la persona que lo vea, tenga un recuerdo real frente a algo digital. También hay un poema que reflexiona sobre cómo gestionamos las conversaciones digitales que guardamos y que hemos mantenido con una persona que ya ha fallecido, ¿lo guardamos, lo eliminamos? Este poema, con título en catalán, lo vinculo con el mensaje que tenemos en el teléfono y de alguna manera representa una nueva problemática real. No solo es una gestión emocional sino en algunos casos, como ocurre en el poema dedicado al novelista Pablo Aranda, podríamos reflexionar sobre hay un legado de correspondencia y si eso tendría una importancia filológica.

Me preocupa que parte de nuestra identidad está en dispositivos y no va a permanecer

–Y si se borra no queda ni rastro.

–Es un paso más allá con el que no contamos. Se habló mucho a principios de los 2000 de qué hacer con el email. Yo tengo con mis compañeros becarios de la Fundación Gala un intercambio de email y luego hemos pasado a un grupo de WhatsApp que se va a perder inevitablemente. Yo lo conservo intacto y ocupa como dos gigas de memoria y sé que otros compañeros lo han vaciado para que no les ocupe espacio en el teléfono. En otro poema enfrento los contenidos digitales con unas tablillas que se encontraron hace unos años con unos nuevos textos de Homero de "La odisea". Tengo clarísimo que nuestro contenido digital está condenado a desaparecer, independientemente de todas las copias de seguridad que hagamos. Me preocupa que, de alguna manera, parte de nuestra identidad está depositada, por el tiempo que invertimos, en nuestros dispositivos, en construir una personalidad a través de las redes sociales, ¡cuánto de nosotros está invertido en algo que no va a permanecer!

–Alude al título de un poema en catalán, ¿utiliza esa lengua para algunos versos?

–No, se trata de un poemario en castellano como los anteriores pero se reflexiona sobre la isla de Ibiza y hay, obviamente, un trasfondo cultural que forma parte de mi propia cultura británica, ibicenca y de la más de una década que he pasado en Castilla y que forma parte de quien soy.