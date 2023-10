La Fiscalía pide anular el juicio contra el acusado de abusos sexuales a su hijastra

La absolución del padrastro imputado por abusos sexuales a la hija de 14 años de su pareja está en el aire, a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León decida si admite la petición de la Fiscalía de anular el juicio celebrado en la Audiencia de Zamora y que se repita, lo que obligaría formar sala nueva con otros magistrados o magistradas que no conozcan el caso.

El propio TSJ es el organismo judicial encargado de seleccionar a los componentes de ese nuevo tribunal que tendría que asistir a la nueva vista oral, si accede a la nulidad de la celebrada el 19 de julio de 2023, para escuchar el interrogatorio del procesado, un hombre de mediana edad de iniciales F.G.A.R., con el que la menor vivió nueve años; a la víctima y al resto de testigos.

La argumentación que ofrece el Ministerio Público, que exigía 22 años de cárcel, se basa en que la valoración que la Audiencia realizó del caso se basa únicamente en las pruebas presentadas en el mismo acto del juicio y por ello es errónea en algunas partes, si bien el teniente fiscal que intervino, Evaristo Antelo, no ha querido ofrecer detalles al respecto.

Audiencia explica en la sentencia que no es creíble que el padrastro, F.G.A.R., obligara a la menor a realizarle felaciones en el salón del domicilio porque su madre, que dormía la siesta en el dormitorio, dijo no haber escuchado a su hija salir varias veces de la sala para dirigirse al baño para lavarse la boca.

La sentencia considera que no existe ninguna intencionalidad sexual en las escenas grabadas por la menor con su teléfono móvil en las que el procesado se coloca a horcajadas cuando ella está boca abajo para restregarse y en las que termina por poner su pie sobre la cabeza de la niña, ya que el hombre es consciente de que está haciendo un vídeo.

Ese episodio se interpreta que debe contextualizarse en "un tono que aparenta ser de un juego" entre el padrastro y la niña, sin que aprecien una "intencionalidad vejatoria" por parte del adulto, como considera la Fiscalía Provincial.

En cuanto a la otra grabación en la que la hijastra sostiene que el acusado le besa en boca, los magistrados aseguran que es imposible ver que exista ese acto, por lo que no se puede afirmar que ocurriera ese abuso.

La resolución alude a "omisiones" del relato que las amigas de la menor realizan sobre acusaciones graves como que el acusado lamiera los genitales a la menor, según consta que la menor de edad contó y recogen las diligencias judiciales. Estas lagunas "no nos resultan comprensibles", indican los magistrados.

De igual modo, estiman que el hecho de que la madre de la supuesta víctima no ratificara en el juicio que el procesado le había confesado que él "no había hecho nada que la menor no quisiera hacer" añade más dudas sobre las pruebas para condenarle, ya que implicaría la admisión de los delitos por parte del procesado si la expresó de forma espontánea, abunda el Tribunal.