Amenaza a su expareja con matarle la gata si no le deja entrar en la casa

"A ti no te voy a matar, pero al a la gata sí". El aviso de quien había sido su pareja sentimental, que también le amenazó para que no llamara a la Guardia Civil puso en alerta a la mujer, "sentí miedo", indicó en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal.

Las palabras del acusado, "si llamas, yo voy a Topas, pero tú te vas a cagar", alarmaron a la mujer, "sentí miedo", aunque sabía que iban dirigidas a su mascota. La denunciante destacó que su expareja, un hombre de mediana edad de iniciales A.V. P. en prisión provisional por esta causa, rondó su casa durante dos días y en repetidas ocasiones en septiembre de 2023 para pedirle que le dejara entrar el que había sido el domicilio de ambos en Vime de Sanabria.

Las amenazas y los insultos fueron la reacción del acusado a la negativa de su excompañera sentimental. El imputado tenía prohibido aproximarse a la víctima tras ser condenado en abril del año 2020 por violencia de género, un fallo judicial que tampoco le permite hablar con la víctima, en vigor todavía hoy, recordó la Fiscalía de Zamora en sus conclusiones.

Sin embargo, el procesado A.V.P. declaró que "no era consciente" de que aún no pudiera acercase ni hablar con su excompañera sentimental, "no me acordaba", manifestó ante la magistrada del Juzgado de lo Penal.

La denunciante recordó las palabras exactas que le dijo el hombre cuando se negó a dejarle entrar en al casa: "Me dijo que a mí no me iba a matar pero sí a mi gata, que es mi pasión y él lo sabe, yo soy muy tonta con los animales, lo paso mal si alguien les hace algo".

A las puertas de la cárcel

El abogado de la mujer exigió una condena a 2 años de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas, mientras que la Fiscalía solicita 9 meses de reclusión para el procesado, que se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas de aquella.

El abogado de la defensa solicitó la absolución para el hombre, puesto que la mujer le había dejado volver a la casa en 2020 y hasta el día de la denuncia interpuesta por la actitud del varón, confirmó la propia víctima. Argumentó que le permitió volver "porque tenemos una hija y nietos, y él no tenía dónde vivir" y que, además, había acudido a la Guardia Civil para que les informaran de si podía dejarle estar en la casa y le dijeron que sí.

El abogado de la acusación subrayó que esa orden de alejamiento fue inicialmente de 300 metros y que la jueza la había ampliado a 500 metros porque se la ha saltado, lo que indica que "no tiene ninguna voluntad de respetarlas, se ha saltado la justicia".