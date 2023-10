"Tenemos que estar preparados porque los virus emergentes pueden volver"

Contar con un sistema de vigilancia en alerta ante la llegada de nuevos virus o el regreso de los ya conocidos, además de las métodos de diagnóstico rápido, vacunas y antivirales son fundamentales para la prevención de nuevas pandemias. Lo dice Mariano Esteban Rodríguez (Villalón de Campos, Valladolid), jefe del Grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y autor de una de las vacunas españolas contra el coronavirus, recientemente cedida a la Organización Mundial de la Salud para su difusión por países necesitados. Mariano Esteban pronunció este miércoles una conferencia en Zamora sobre vacunas, en el ciclo del Colegio de Farmacéuticos y la Fundación Científica Caja Rural.

–Parece que el coronavirus hubiera sido la primera pandemia de la humanidad.

–Fundamentalmente hemos vivido una explosión con una de las pandemias más devastadoras, la del COVID producida por el SARS-COV 2 y eso creo que nos ha puesto en alerta. Nos hemos olvidado de que también a lo largo del siglo pasado hemos tenido varias pandemias y en este siglo hemos tenido esta. ¿Que ocurre? Que los virus como necesitan el hospedador, el ser humano, siguen itinerarios con la cantidad de movilidad que se produce en el mundo. Eso ha posibilitado que tuviéramos al mismo tiempo una infección a nivel global.

–¿Qué hemos aprendido de la pandemia?

–Que necesitamos tener las herramientas necesarias, como es el desarrollo de métodos de diagnóstico rápido, antivirales y vacunas, que no teníamos cuando apareció este virus en el año 2020. Nos lleva a que hay otros muchos virus que nos pueden infectar como ocurre anualmente con el de la gripe, que hemos tenido con H1N1 o H5N1. Lo que hace es que nos tenemos que preparar frente a lo que nos puede venir.

–¿Por qué son virus casi siempre?

–Los virus son los microorganismos más abundantes que existen en el planeta, que infectan toda especie de animales y hay muchos que infectan a humanos. Nos tenemos que preparar sobre todo frente a algunos de ellos que ya conocemos y que causan anualmente pérdidas en vidas que pueden ser altamente significativas. El desarrollo es básicamente entender qué son los virus como entidades biológicas, cuáles son sus características, cómo producen infecciones, el organismo reacciona y cómo podemos manipular para que se activen las dos ramas del sistema inmunológico más importantes, como son los linfocitos B como productores de anticuerpos y los linfocitos T que son los que reconocen la célula afectada y la destruyen.

–En esta realidad que nos viene hay virus emergentes y también el propio COVID, que sigue ahí.

–Nos tenemos que defender y estar preparados ante virus emergentes y reemergentes, virus que pueden volver otra vez. Pero estamos viendo lo que está pasando con el SARS-COV 2 que está evolucionando constantemente, como pasa con el VIH, nos hemos olvidado de él, pero sigue muriendo muchísima gente por su causa. Y esto ahí está latente. Y hay otros virus como el Ébola, que te mata en un 95%, el virus Crimea Congo, el del Nilo, los otros coronavirus, el Mers, el SARS-1.

Hay otra serie de virus que nos estamos preparando frente a ellos

–¿Para todos existe forma de estar prevenidos?

–Hay otra serie de virus que nos estamos preparando frente a ellos y la forma de prepararse es método de diagnóstico rápido, vacunas y antivirales. Los antivirales siempre llevan más tiempo porque son más complejos a la hora de definir un método de acción específico, pero son absolutamente necesarios. Lo hemos visto en la pandemia, no hemos tenido casi antivirales, pero sí vacunas.

–Los antivirales han sido definitivos en el caso de la hepatitis C.

–Ahí sí, porque se llegó a curar el 100% de los pacientes, es un ejemplo de la eficacia de los antivirales. Pero eso lleva años, porque cuando aparece un virus quieres controlarlo inmediatamente. Lo hemos visto ahora con del virus de la viruela del mono, que apareció pero afortunadamente estábamos preparados porque teníamos ya antivirales para el virus relacionado con los de la viruela humana y por eso se pudo actuar con rapidez. Teníamos métodos de diagnóstico, vacunas y antivirales. Pero frente a otros muchos virus no tenemos. Lo que está haciendo Europa es prepararse y espero que en España no nos olvidemos de que tenemos que seguir trabajando para estar preparados si nos llega cualquier tipo de agente patógeno. Estamos viendo que de vez en cuando nos aparecen algunos patógenos que requieren una acción inmediata.

–¿Por qué amenazas como la gripe Aviar y otras no terminaron de ser tan graves pero el coronavirus tuvo tanto éxito?

–En ese caso que dice se actuó con rapidez en los primeros casos, se aisló a las personas infectadas y sus contactos y eso permitió que el número de casos no fuera significativo. Pero el coronavirus tenía una particularidad, su capacidad de dispersión, que era mucho mayor incluso que la de su homólogo el SARS-1 y eso le facilitó la propagación. Y la capacidad infectiva era mucho más rápida, respiratoria, por contacto y por todo. La gente se contagiaba en un abrir un cerrar de ojos, empeoraban muy rápido y te morías. Es como sucedió con la gripe de 1918, que causó auténticos destrozos en la población, murieron entre 50 y cien millones de personas.

–Pandemias ha habido muchas en la historia.

–Hemos padecido las pandemias a lo largo de los siglos desde la plaga de Justiniano, que eran producidas por bacterias, la peste y aquello se llevó cientos de millones de vidas, diezmó poblaciones enteras. Claro, eran otros tiempos, lógicamente. Por eso ahora no nos podemos permitir que no tengamos los instrumentos y la estrategia sobre todo a nivel epidemiológico de la vigilancia, que es fundamental. ¿Qué está ocurriendo? pues que ahora nos estamos olvidando y los laboratorios que realmente se prepararon les han dejado de financiar y eso conlleva que los grupos se empiezan a desintegrar. Reconstruir un grupo, se lo digo porque yo tengo un grupo, requiere mucha inversión y destruirlo no requiere nada: señores a partir del día tal se les. Eso es terrible, porque tiene que haber continuidad. Nosotros afortunadamente hemos conseguido varios proyectos europeos lo que nos permite actuar para los próximos cinco años, pero hay otros muchos que no lo han conseguido. Europa y Estados Unidos sí se está preparando y están haciendo inversiones importantes para actuar en la vigilancia de virus que nos pueden llegar , que ya los tenemos identificados. Nosotros colaboramos con grupos europeos y americanos y estamos diseñando estrategias que nos permiten el desarrollo de vacunas y una acción lo más inmediata posible y sobre ello estamos trabajando.

–¿Qué virus son los más preocupantes?

–Los respiratorios, precisamente porque tienen esa facilidad de distribución. Yo trabajo mucho también con el virus relacionado con la viruela. La expedición de Balmis consiguió vacunar a 500.000 personas en Europa, América y Asia fue una de las aportaciones más importantes de España en el mundo de las vacunas. Ejemplo de la contribución española a la sanidad mundial.

Lo que hace falta es una continuidad en la ciencia, porque si la paras, adiós

–¿Qué nos falta, estructura de investigación, industria?

–Bien sencillo, nos falta creer en nosotros mismos, sobre todo a nivel político. La sociedad es más sensible con la contribución de la ciencia en el bienestar social, cosa que no tienen nuestros políticos porque solo ven la parte más inmediata y claro, la investigación no es inmediata. Puede ser inmediata cuando de repente surge el coronavirus y nos llamaban continuamente, diciendo a ver cómo nos podéis ayudar. Y lo que hace falta es una continuidad en la ciencia, porque si la paras, adiós. Eso falta en España, creer en nosotros mismos y apoyar a la ciencia como bienestar social y como país. Los países más desarrollados son los que más invierten en ciencia y seguimos por debajo en inversión respecto a otros países. La ciencia es una inversión, no es un gasto, como decía algún ministro.

–¿Sale más caro no invertir en ciencia que hacerlo?

–Claro. Lo que pasa es que el político tiende a ver los beneficios tangibles. "Oiga, usted, ¿esto que hace, qué me repercute a mi?, ¿esto está produciendo ya dinero". Oiga, que esto no es una fábrica de chorizos. Es esa falta de entendimiento de lo que es la ciencia y el beneficio que produce a la sociedad.

–Usted creó una vacuna contra el coronavirus.

–Nuestra obligación como científicos era actuar con rapidez y generar un candidato vacunal. Hemos demostrado experimentalmente que la vacuna que hemos desarrollado tiene 100% de eficacia frente al SARS-COV-2. Pero claro, han salido más vacunas, ha habido otros con muchísimo más potencial que nosotros, españolitos de turno, pero hemos conseguido demostrar que es eficaz a nivel mundial, que en tres modelos, ratón, hamster y macaco, funciona muy bien. La Organización Mundial de la Salud se puso en contacto con nosotros, con el CSIC. Estaban interesados en que les traspasáramos la vacuna y se ha firmado un acuerdo para ceder la vacuna para que la OMS la pueda utilizar en los países más necesitados. Es un ejemplo admirable de filantropía también.

–Ustedes no se basaban en el ARN mensajero.

–No, esto es un vector atenuado que precisamente se basa en una variante del virus de la vacuna que se utiliza frente a la viruela humana. Es indudable que el MRNA ha ganado la carrera, se ha puesto en primera fila, pero bueno, hay limitaciones, porque no consigues una respuesta duradera y hay que ver una serie de factores que pueden que otras vacunas tengan ventajas selectivas. Hemos publicado ya también un artículo que dice que la combinación de MRNA con nuestra vacuna es más eficaz que utilizándolo solo. La ciencia va avanzando y hay que utilizar los recursos que tenemos, no solamente para decir ahora tenemos en MRNA nos olvidamos del resto, no. Tenemos que, si es posible, y es una ventaja, combinar los dos. Desde hace años hemos propuesto que la combinación de vacunas heterólogas, es decir, distintas, es mejor que cuando usas la misma vacuna.

–¿Cómo actúan los virus?

–Lo que quieren es multiplicarse y necesitan un hospedador, si no no pueden hacer nada. Entonces entre la capacidad infectiva del virus y la capacidad de neutralización del hospedador, es decir, el organismo, se establece una lucha. ¿Quién gana?, pues unas veces el virus, que te puede producir una enfermedad y la mayoría de las veces el hospedador que lo neutraliza. Tenemos un sistema inmunológico muy sabio, afortunadamente, y gracias a eso no tenemos infecciones todos los días, porque en el entorno hay muchas bacterias, hongos y virus que en caso de carecer de un buen sistema inmunológico, como pasa con los niños burbuja o gente inmunodeprimida, los tienes que aislar bastante para que no se infecten.

–Con el coronavirus se nos ha olvidado el Ébola, que sigue ahí.

–Y el virus del Crimea Congo, que es como el Ébola, o sea estos son virus RNA que tienen una gran capacidad de cargarse al hospedador, con un porcentaje de mortalidad que puede llegar entre el 60% y el 90%. Y encima te mata en un periodo de entre tres y cinco días. Son virus muy rápidos, que se extienden por el organismo y te provocan una disfunción orgánica y muerte con hemorragias severas.

Como la gente está hasta las narices, habrá quien no quiera saber ya nada del coronavirus

–¿Nos hemos olvidado muy pronto de la pandemia, nos hemos quitado la mascarilla y parece que ya no existe?

–Si, por eso le comentaba que tenemos que seguir vigilantes, porque el virus sigue y mucha gente se está infectando, a pesar de haber sido vacunados tres o cuatro veces. Conozco casos de personas que se infectan por quinta vez con fiebre, malestar general y bueno, gracias a la vacunación desarrollas un estadio febril que no te mata, es lo importante. Pero por eso nos están pidiendo que nos vacunemos ahora conjuntamente con gripe frente al SARS-COV-2. Pero como la gente está hasta las narices, habrá quien no quiera saber ya nada del coronavirus.

–¿Por qué hay que vacunarse tantas veces del coronavirus?

–Porque las vacunas de MRNA te confieren una inmunidad más corta que las tradicionales. En el caso de la vacuna nuestra no solamente actúa el ácido nucleico, sino que actúan más componentes que le acompañan y eso hace que se activen también células del sistema inmunológico con un espectro de acción mucho más amplio del que consigues con la vacuna de MRNA. De hecho tenemos un proyecto europeo para hacer un estudio comparativo entre las distintas vacunas a nivel molecular y celular. Porque la pregunta es qué diferencia a unas vacunas de las otras y si eso explica la corta duración de las vacunas RNA.