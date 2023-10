El mejor expediente de Zamora

Su nota media en la ESO superaba el 8,75 y tenía sobresaliente en las asignaturas Lengua, Matemáticas e Inglés del último curso de ese ciclo. Guillermo Vega Sánchez, estudiante del IES Maestro Haedo, cumplía con todos los requisitos para presentarse al Premio Extraordinario de la ESO pero le faltaba el último empujón, ese que siempre le da su madre, como él mismo reconoce. "Fue algo más que una sugerencia, pero le tengo que agradecer muchísimo, como a mi padre, todo lo que hacen por mí para superarme. Siempre me están apoyando, estoy muy orgulloso de ellos y les quiero mucho", confiesa.

Bien sabía la madre de Guillermo sus posibilidades, puesto que se ha alzado con el Premio Extraordinario de la ESO en Zamora, tras las pruebas que realizó en verano, junto a otros once estudiantes de la capital y la provincia, en el IES Universidad Laboral. El grupo realizó tres exámenes —de Lengua, Inglés y Matemáticas— donde podía salir cualquier aspecto del temario de la ESO. "La nota más baja la tuve en lengua, porque había cosas de las que no me acordaba. No es de mis asignaturas favoritas", revela.

Los números se le dan mucho mejor y asegura que disfrutó haciendo la prueba de matemáticas. "Me costó, porque era más de pensar y reflexionar, pero fue en el que mejor nota saqué", apunta.

Con tranquilidad

También le ayudó el ir con bastante tranquilidad a hacer la prueba. "No esperaba conseguir nada, repasé un poco matemáticas antes de ir y cuando llegué y vi a compañeros del instituto, se me quitaron los pocos nervios que tenía", recuerda.

"Además, haciendo exámenes me lo paso bien, porque estás concentrado, pensando y resolviendo cosas. Lo peor son los minutos de espera antes de que te entregan el papel del examen con las preguntas", añade.

Futuro universitario

Ha empezado 1º de Bachillerato en el IES Maestro Haedo con la sensación de que no es tan diferente a Secundaria. "La diferencia vendrá en 2º, con la presión de la EBAU", vaticina. Aunque queda todavía tiempo para terminar su etapa en el instituto, tiene ya muy claro qué camino quiere seguir en la universidad. "Si me da la nota, me gustaría hacer el doble grado de Farmacia y Biotecnología, en la Universidad de Salamanca, aunque piden una nota de corte muy alta y solo hay diez plazas". Todo un reto que seguro que alcanza.