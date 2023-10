Cáncer de mama en Zamora sin estereotipos

Una mesa redonda organizada por Azayca conmemoró este jueves 19 de octubre el Día del Cáncer de Mama. Un foro en el que tuvieron cabida gran parte de los actores que intervienen en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, incluidas las propias pacientes.

Presentada por Pepe Blanco la mesa redonda contó en la clausura con la presencia de César Rodríguez Sánchez, que en el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo en Salamanca, un auténtico especialista en las nuevas terapias personalizadas para hacer frente a esta patología.

Psicóloga

Sara Castro, psicóloga basó su intervención en la definición de los aspectos emocionales, lo que suele sentir la gente, vivir ante un diagnóstico de cáncer en general. Y en particular en el cáncer de mama "porque la mayoría de las veces hay mastectomía de un pecho, de los dos o de una parte solo".

Es un aspecto importante para las mujeres, que tiene implicaciones psicológicas. La psicóloga cree fundamental que las mujeres puedan tomar decisiones, por ejemplo, ante las prótesis mamarias, "desde la individualidad, desde lo que ellas quieren, no bajo la presión social o los estereotipos".

"Como las mamas están tan asociadas a la feminidad, sexualidad, la belleza de las mujeres, en un sistema patriarcal este aspecto es muy relevante. Hay que intentar desmontar esa idea para que las mujeres se sientan personas y que las mamas sean una parte más del cuerpo. Y que la decisión que tomen, que lo hagan empoderadas y porque ellas quieren, no presionadas, ni empujadas por lo que la sociedad o los estereotipos de belleza marquen".

Unidad de Mama

La jefe de servicio de Ginecología del Complejo Asistencial de Zamora , Paloma Ramos, intervino en la mesa redonda en su calidad de coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria y precisamente basó su intervención en el funcionamiento de este departamento.

Normalmente, explicó las pacientes llegan después del hallazgo sospechoso en una mamografía o bien tras haber detectado algún bulto u otro factor que lleve a pensar en esa posibilidad. La visita por Radiología es el primer paso, ya que las pruebas de imagen son fundamentales para tener un adecuado diagnóstico, junto con la biopsia.

Es entonces cuando el caso llega al comité de mama, que reúne a los distintos especialistas involucrados, como pueden ser ginecólogos, cirujanos, oncólogos médicos y radioterápicos, anatomía patológica, radiología o enfermería entre otros componentes de este foro multidisciplinar. Es aquí donde, según las características de cada paciente se toman las decisiones de intervención.

Pacientes

El salón de actos del Museo Etnográfico, lugar donde se celebró la mesa redonda, contó también con la intervención de cuatro pacientes que han pasado la enfermedad: Amelia Fresnadillo, Magdalena Costa, Naara Muñoz y Sensa Granja.

Estas dos últimas participaron precisamente hace unos días en la presentación de la mesa redonda y avanzaron el punto de vista de sus respectivas intervenciones.

Naara Muñoz Renilla, explicó que "mas que hablar de mi caso particular me gustaría hacerlo de problemas generales de las pacientes. Todavía no tenemos el olvido oncológico por un tema legislativo, todo el tema económico, de pérdida laboral, de las bajas familiares, lo que supone a nivel familiar y económico para cada paciente".

Sensa Granja se centró "en mi caso y la proyección que tiene el cáncer con la enfermedad en el momento, las posibles secuelas y la repercusión que tiene en el cuerpo de la mujer".