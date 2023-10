Esta semana Multicine Zamora nos recomienda la película "Los asesinos de la luna", un trhiller de Martin Scorsese basado en el aclamado bestseller de David Grann y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro, entre otros. La cinta está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y cuenta una serie de crímenes brutales que llegaron a ser conocidos como 'el reinado del terror'.

Además, podrás disfrutar de películas de humor como "Me he hecho viral", la historia de una chica que se hace famoso cuando, en uno de los peores momentos de su vida, alguien le graba con el móvil y lo sube a internet; "Sound of freedom", la historia de Tim Ballard, exagente de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo dejó todo para luchar contra el tráfico de niños o "La Patrulla Canina: la superpelícula", que hará las delicias de los más pequeños de la casa.

