"Israel deshumaniza a los palestinos, primer paso para que no importen a nadie"

La exterminación de Hamás se ha convertido en la excusa de Israel para llevar a cabo una limpieza étnica, para liquidar a los palestinos en la Franja de Gaza, así de tajante y meridiana es la percepción de la periodista zamorana, Nuria Tesón, asentada desde hace 14 años en Oriente Medio y experta en este conflicto que dura ya más de 70 años. ¿Será posible un acuerdo rápido para dar salida al conflicto bélico? "No se puede predecir", subraya Nuria Tesón, "el objetivo de Israel es aniquilar al grupo terrorista Hamás, el problema es el precio que está dispuesto a pagar".

–Vive en El Cairo en estos momentos tan complejos para los países árabes, ¿qué se opina en Egipto de este conflicto que volvió a desatarse en la franja de Gaza el 7 de octubre y que está masacrando a los palestinos?

–En Egipto, el Gobierno ya lo ha dicho, está en contra de la ocupación y está apoyando al pueblo palestino. De alguna manera, este conflicto es consecuencia de estos más de 70 años de ocupación, del aislamiento y del bloqueo al que se ha sometido a la población de Palestina en los últimos años. Esto no quiere decir que no esté en contra del terrorismo de Hamás, de las acciones contra civiles. Son igual de condenables en este contexto, el pueblo es el que esta sufriendo.

–¿Y la ciudadanía, qué opina, cómo vive este conflicto?

–Está en contra de que los israelíes echen a los palestinos de ese territorio, se niegan a ello, sonsolidarios con los palestinos, aunque eso no quiere decir que crean que el terrorismo esté justificado.

"El conflicto puede extenderse porque los países árabes no permitirán la expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza"

–¿Ve próxima la apertura de un corredor humanitario a través de Egipto?

–Israel ha accedido a que el corredor sea humanitario, solo para permitir el paso de ayuda humanitaria, pero no se hace mención a nada sobre restablecer el suministro de agua, que puedan disponer del combustible esencial para el desplazamiento y el saneamiento en la zona. Israel ha aceptado ante las presiones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero no han precisado cuándo se dispondrá de ese corredor.

–Viven en Oriente Medio desde hace 14 años, ¿qué percepción de este conflicto se tiene en los países árabes?

–Tienen desconfianza y miedo por lo que pueda ocurrir con los palestinos. El problema es que durante los últimos años, durante las últimas operaciones de los israelíes se ha matado a un montón de palestinos y nada cambia. En Cisjordania, Israel mata a palestinos y no ha cambiado nada. No se cree que nada vaya a cambiar después de esto porque Israel aplica el mismo castigo a Palestina aunque no haya terroristas de Hamás, su situación no ha cambiado nada.

–Las tres vías de solución que plantea Israel no tienen aceptación ni en Palestina ni en los países árabes, como Egipto, ¿se está en un callejón sin salida?

–El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ha dicho en rueda de prensa con el canciller alemán que quieren que exista el territorio de Gaza y que los palestinos no tengan que trasladarse al Sinaí. Ese es el sentir de los palestinos también.

"La estrategia de Israel es castigar mediante bombas al pueblo de Palestina para que se vuelvan en contra de Hamás, no ha funcionado y no deja de ser una estrategia terrorista"

–¿Se podrá desbloquear esta situación?

–Por el memento, es difícil porque esta situación es la consecuencia de que se ha dejado a Israel avanzar sin actuar. No se puede permitir que Israel se salte todas las leyes internacionales de conflicto y humanitarias con la excusa del terrorismo. Poner fin a las hostilidades y empezar una negociación sería lo que llevaría a una solución razonada, algo difícil en este contexto porque se ha permitido durante mucho tiempo que hiciera lo que quisiera en Gaza. Será difícil poner fin a esta guerra tal y como la estamos viviendo si no se ha logrado el desbloqueo antes, es decir, después de las últimas operaciones.

–¿La crispación se ha dejado enconar?

–La violencia ha sido cada vez mayor; la violencia diaria es consistente; la tortura dentro y fuera de la fronteras de Gaza es persistente, con restricción de movimientos, con control económico, es que se ha ido ejecutando lentamente a un pueblo y no se ha logrado abrir un camino de diálogo. En la Franja de Gaza, solo se ha destruido y volver a construir será difícil.

–¿La escalada de violencia parece imparable?

–La estrategia de Israel es castigar mediante las bombas a los palestinos para que se vuelvan en contra de Hamás y no ha funcionado, y no deja de ser una estrategia terrorista. La violencia es abonar el terreno para la desesperación y conseguir más violencia.

"Los israelíes han hecho lo que han querido en estos años, han ejercido violencia sobre los palestinos, eso es abono parar la desesperación y más violencia"

–¿Existe un riesgo de que el conflicto se extienda?

–Existe riesgo porque hay muchos países implicados en este conflicto, están las milicias de Hezbolá, Egipto, Líbano..., se intenta desescalar y que no se extienda pero eso es así. Los países árabes no permitirán la expulsión forzada de los palestinos, ni la aniquilación por eso es tan importante la mediación de la comunidad internacional.

–Los periodistas no puedan cubrir el conflicto en la propia Franja. ¿cuál es la importancia de informar sobre el terreno?

–Nuestra presencia es fundamental para evitar ataques como el ocurrido en el hospital que causó 600 muertos. Los periodistas no podemos ir a la zona de Rafah, en la frontera con Egipto, esto es el ejemplo más claro de que Israel no quiere que estemos presentes, de hecho, Israel cerró ayer la oficina de la televisión Al Jazeera para que no haya cobertura independiente de esta guerra. Israel es un experto en propaganda política, nada más que atacó el hospital difundieron imágenes que no eran reales. Busca con esa propaganda la deshumanización y convertir a los palestinos en un rostro informe con cara de terrorista, y eso es gravísimo porque es el primer paso para aniquilar a este pueblo árabe, si logra esa deshumanización. A nadie le importará lo que ocurra con los palestinos “si son terroristas”.

"Gaza tiene una extensión como Toro, allí viven 2,3 millones de personas, 800.000 niños que nunca han vivido fuera del bloqueo"

–¿Cree que esta guerra permitirá a Israel de verdad terminar con Hamás?

–No se puede predecir qué ocurría en este tipo de situaciones, pero aniquilar a Hamas es su objetivo y el problema es el precio que están dispuestos a pagar; y qué precio está dispuesta a pagar la comunidad internacional cuando con su silencio está contribuyendo a una limpieza étnica. Hay que saber cuándo hay que estar del lado correcto de la historia y este sería un buen momento para elegirlo. Hay más de 3.000 muertos, Gaza tiene una población de 2,3 millones de personas viviendo en un territorio con una superficie de 350 kilómetros cuadrados, el mismo tamaño que tiene Toro.

–¿En Occidente, la ciudadanía es consciente de las consecuencias de este asedio y la belicosidad para los civiles, como sensibilizar sobre su gravedad?

–Hay 800.000 niños que nunca han conocido la vida fuera del bloqueo. En Gaza, no te puedes duchar porque el agua sale marrón del grifo y se te cae la piel a cachos; no hay electricidad, los electrodomésticos no existen porque los cortes de luz son constantes y se estropean; los niños y las niñas mueren por enfermedades derivadas de que el agua está contaminada en un 70%. Unos amigos me decían ayer que desde que se levantan hasta que se acuestan están buscando algo para comer y beber. Tengo un compañero al que han matado a sus hermanos, a su hermana y a su padre en un bombardeo; y su madre está ingresada en el hospital herida y no lo sabe, pero mi compañero continúa trabajando. Otra amiga mía que está en Gaza me decía que le insiste a su hermano en que si sobrevive alguno de sus hijos que se haga cargo de ellos.