Cáritas alerta de un repunte de la pobreza energética en los mayores del medio rural

Cáritas de Zamora teme un repunte de la pobreza energética, es decir, de la cifra de hogares que no puedan poner la calefacción este invierno, con la consiguiente pérdida de bienestar, como consecuencia del alza de los precios.

La organización católica identificó el pasado año a dos colectivos que ya lo estaban experimentando en la provincia.

Un segmento de población severamente afectado lo integran las personas mayores que viven en el mundo rural, donde las pensiones no son elevadas, testimonia Martín de Lera.

A este perfil responde, ejemplifica el sacerdote, "un matrimonio de mayores que vive con una pensión baja, con 800 euros, porque ella no ha cotizado nunca". "Los abuelos optan por no poner la calefacción porque con los gastos" que conlleva la vida diaria "la única manera que tienen para ahorrar es no poner la calefacción" aporta el vicario de pastoral samaritana, quien alude a un dato muy relevante que "hoy en día las pensiones mínimas están por debajo del salario mínimo interprofesional".

Familias monomarentales

Otro grupo corresponde a "las familias monomarentales, mujeres con hijos a cargo que tienen que conciliar la vida laboral con la familia con las dificultades que conlleva", sostiene el máximo responsable de Cáritas diocesana de Zamora, Antonio Jesús Martín de Lera.

El sacerdote también precisa que en Cáritas han notado una demanda, una vez que ha arrancado el curso escolar, "y eso que año todavía no ha hecho frío", de personas que les piden mantas, una solicitud que, recalca, "hace cinco años no existía".

"Lo reclaman porque es una manera de combatir el frío. Ponen varias mantas en la cama y así están calientes" o se tapan con ella cuando están en el sofá, puntualiza el máximo responsable de la organización.

La petición de ayuda de forma habitual crece un 20%

Desde la organización católica cifran en un 20% el incremento de las ayudas reiteradas a causa de la inflación.

La pobreza en Zamora "no aumenta, pero sí se incrementa el número de demandas de atención por la inflación y por la situación a nivel mundial hace que los precios se hayan disparado", atestigua Martín de Lera.

El presbítero indica que "antes a una familia la ayudábamos dos veces al año y ahora la tenemos que ayudar todos los meses porque la situación no les permite afrontar los gastos del hogar. Si en una casa entran 600 euros no van a llegar más que a lo justo".

Informe regional sobe la pobreza

El XIII informe "El Estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León", presentado esta semana por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla y León, indica que en la región hay 421.000 personas que son pobres, el 17,8%, 170.830 personas están en exclusión y de dentro de ellas 40.000 de pobreza severa.

La tasa de privación material y social en la comunidad alcanza al 5%, hasta las 117.000 personas. El 27,2% de la población no tiene capacidad de hacer frente a gastos imprevistos o el 9,8% no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada, según informa Ical