Vivir o no vivir en Zamora, esa es la cuestión. Y muchos lo tienen claro por una razón principal: la calidad de vida. La ínfima contaminación, la calidad suprema de su gastronomía, el bajo coste de vida con uno de los precios de alquiler y compra más asequibles de España, la tranquilidad, la ausencia de largas distancias y esperas, la seguridad (una de las mayores del país al tener una de las tasas de criminalidad más bajas) y su inmenso patrimonio natural, cultural y artístico son algunos de los argumentos esgrimidos por los zamoranos que deciden quedarse en el terruño o de las personas que deciden asentarse en la provincia.

Sin embargo, Zamora sigue siendo una de las grandes "desconocidas perfectas", como rezaba un viejo eslogan turístico, y uno de los territorios más "infravalorados", como publicaba el diario británico The Guardian recientemente.

Tanto es así que Zamora es, con frecuencia, blanco de críticas o burlas por las redes sociales. El último "gracioso" ha sido el usuario @Adriezz14 en Twitter (ahora llamado X por las ocurrencias de Elon Musk). El pasado martes, esta cuenta publicó un polémico tuit (ahora 'xeet') en el que aparecía un mapa de España y una zona seleccionada que abarcaba las provincias de Extremadura y Castilla y León —entre ellas Zamora— acompañada del siguiente texto: "Desaparece esta zona de España y creo que nadie se enteraría de ello".

"Mis tomates saben a tomate"

Sin embargo, lejos de rendir pleitesía y reírle la gracia, los demás internautas han reprobado su intento de broma sacando pecho por las provincias aludidas. Una de las respuestas más aplaudidas ha sido la de Memes Zamora (@memes_zamora), quien ha expuesto a título personal las ventajas de vivir en Zamora:

Trabajo de lo que me gusta

2.000 merluzos al mes

Findes libres

Tardo 7 minutos en llegar al curro

500 euros de alquiler

Respiro aire limpio

Mis tomates saben a tomate

"A mí que no me venga nadie a explicar lo que es la calidad de vida. Sabéis que no me gusta alardear, pero a veces uno tiene que defender lo suyo", ha argumentado. El tuit acumula miles de retuits y 'Me Gusta', aunque también alguna que otra contestación, como la de quien defiende vivir en Madrid y ganar 4.000 euros teletrabajando. La contestación de Memes Zamora no tiene desperdicio: "Pero no has comido un tomate de verdad en tu vida. Jaque mate". Pero el debate no queda ahí, y la siguiente respuesta vale oro.

"Suena bien la verdad, ¿en cuanto al ocio? ¿Con qué ocupas tu tiempo libre en Zamora?", le pregunta otro usuario.

"En cuidar mis tomates", le responde Memes Zamora.

