Las ventas del comercio local de Zamora pierden fuelle ante la prolongación del buen tiempo

La inflación, la subida de los tipos de interés y la población envejecida de la ciudad de Zamora son los tres factores principales que están poniendo en jaque al comercio. Una situación que se ha agravado aún más con la prolongación de un buen tiempo que ha frenado las ventas de las colecciones de otoño e invierno en las tiendas.

Un climatología inusual que ha hecho que en pleno mes de octubre aún se puedan encontrar artículos más propios de la temporada veraniega, mientras que las ventas de los productos de nueva temporada no terminan de arrancar.

"Para nosotros es fundamental el tiempo y cada vez se nota más. La diferencia de ventas es brutal, puede ser de un 75%", explica Adolfo Pérez, propietario del comercio On-C Zapatos.

Un panorama ante el cual los comerciantes buscan distintas estrategias para poder sobrevivir como, por ejemplo, mantener las rebajas más tiempo, esperar a cambiar los escaparates y aprovechar que la época de eventos también se alargue como el calor.

Y es que, el cada vez más dilatado "veroño" está cambiando los hábitos de los consumidores. "No te compras un jersey cuando en la calle hace más de 30 grados", dice Judit Omullony, gerente de Laberinto de Colores. En su caso, la colección de este otoño llegó a su almacén en el mes de agosto y a estas alturas reconoce que "se ha vendido muy poquito". Además, hay una tendencia de compra más impulsiva. "Antes se compraba con más previsión pero ahora, hasta que la gente no siente el frío no compra", afirma.

Expectativas

Los empresarios miran al cielo con la esperanza de que la bajada de las temperaturas, que ya se ha empezado a notar estos días, se traduzca en más ventas, pero las expectativas siguen sin ser buenas porque "la gente tiene miedo", dice la dueña de la tienda de ropa y complementos situada en la céntrica plaza de Zorrilla. "La subida de las hipotecas es lo que más le afecta a la gente, que no paran de subir y subir... Y la gente tiene menos dinero para gastar", señala el gerente de la zapatería.

El comportamiento del consumo "no es bueno", confirma Ruperto Prieto, presidente de la Asociación Zamorana de los Empresarios de Comercio (Azeco). Tras el verano, las ventas se han desplomado y eso hace que muchos comerciantes estén pasando grandes apuros porque "no tienen liquidez" para hacer frente a los pagos de la mercancía adquirida.

"En Zamora nos afecta este calor atípico que hemos tenido hasta ayer mismo pero también influye mucho, desde el punto de vista de la economía local, el crecimiento de una población cada vez más envejecida que consume menos, además de la subida de combustibles, los tipos de interés altos y la inflación que han mermado en gran medida la capacidad de compra", declara Prieto.

Apoyo al sector

El presidente de Azeco espera que "ahora que el tiempo empieza a ser más el habitual para esta época se empiecen animar las ventas". No obstante, hace un llamamiento a las administraciones para que actúen y apoyen a un sector fundamental en la provincia de Zamora que no solamente es generador de empleo.

"El comercio no sólo genera puestos de trabajo es que, también es un factor social destacado ¿Te imaginas una ciudad sin tiendas? Las administraciones deben hacer algo para ayudar al sector", demanda Prieto.