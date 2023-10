La zamorana Teresa García Prieto acaba de aprobar su tesis doctoral sobre un nuevo abordaje para las enfermedades inflamatorias intestinales. Estudiante del instituto Río Duero en 2012 marchó a la Universidad Autónoma de Madrid a estudiar el grado de Bioquímica. Hizo un máster en Biomedicina Molecular y ahora se acaba de doctorar en Biociencias Moleculares.

–¿En qué ha consistido su tesis?

–He estado trabajando en enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa y otras patologías) y hacemos investigación básica con unos ratones. Se vio hace tiempo que cuando les faltaba una proteína parecía que estaban más protegidos frente a estas enfermedades y cuando les faltaba otra parecía que eran más susceptibles a padecerlas. Y nosotros investigamos por qué unas proteínas volvían más susceptibles o menos a los ratones para padecer este tipo de enfermedades. Hemos utilizado fármacos experimentales, que aún no están comercializados, para probar qué pasaba haciendo que una proteína esté más funcional que la otra. Hemos visto que efectivamente, hay fármacos que funcionan frente a la enfermedad inflamatoria intestinal.

–¿Qué tipo de fármacos funcionan?

–A los pacientes se les dan, por decirlo de forma sencilla, inhibidores del sistema inmune, que tiene efectos secundarios importantes. Y nosotros hemos visto que sólo inhibiedo nuestras proteínas sí había mejora.

Este tipo de patologías son un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de colon

–¿Esta puede ser una línea de investigación que ayude a los pacientes de una enfermedad que, me da la impresión, es cada vez más frecuente?

–La incidencia está aumentando bastante en España y sobre todo se diagnostica en gente bastante joven, que sufre limitaciones para su vida normal. Espero que mi investigación ojalá algún día ayude a estos pacientes. Con que ayudara a una persona me daría por satisfecha. Pero claro, una cosa es la investigación básica/aplicada que hacemos en nuestro laboratorio y otra el desarrollo de los fármacos por parte de las compañías. De alguna manera esto ya no depende de mi. Hay que tener en cuenta que hay muchas investigaciones pero hasta que llegan al paciente pasan muchos años. Y también hay muchas de estas investigaciones que se quedan en el tintero.

–¿Por qué se producen estas enfermedades, son autoinmunes o hay factores de la vida actual que influyen?

–Se sabe que hay un poco de todo. Por ejemplo se conoce que la dieta influye bastante, fumar, todo tipo de alcohol o drogas, que son irritantes que pueden ayudar a favorecer la aparición de este tipo de enfermedades que al fin y al cabo producen una inflamación crónica del intestino. Se sabe que influyen factores externos, pero también se sabe que hay ciertos genes que cuando están tocados tienen predisposición genética a desarrollar este tipo de enfermedades. Y el mayor problema de estas patologías es que son un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de colon. Entonces, claro, mucha gente tiene una inflamación, un daño muy fuerte en el tejido, que a veces puede encima acabar derivando en un cáncer. Por eso es un tema candente y se trata de atajar.

–Ha enfocado su carrera claramente a la investigación. ¿Por vocación?

–Ya desde el instituto me gustaba mucho a parte de Biología y Química y lo enfoqué por la rama de la investigación, la Bioquímica y ahí me he quedado siete años en un laboratorio entre la tesis y el máster.

–¿Es fácil abrirse camino en este mundo?

–Es complicado porque es verdad que en España a los doctorandos no se les valora demasiado. La investigación está bastante poco valorada.