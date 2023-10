Retrasos en la realización de mamografías o la petición de desbloqueo de la ley el olvido oncológico para que los pacientes de cáncer no se vean especialmente perjudicados en aspectos como los seguros o las hipotecas son dos de las cuestiones planteadas durante la presentación, este lunes, de las actividades organizadas por Azayca con motivo del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

Durante toda esta semana pacientes de cáncer de mama y de otros tumores podrán encontrar información en la caseta de Santa Clara, que dará a conocer los recursos disponibles y además realizará funciones de asesoría laboral y jurídica de la mano de Azayca y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.

Y es que "aparecen o surgen problemas alrededor de un diagnóstico de cáncer, laborales, jurídicos o sociales, tenemos que estar ahí con las mujeres y queremos que se hablen de ellos" señaló la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, en la presentación de los actos del Día del Cancer de Mama, organizados con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Zamora, representada por Laura Huertos.

Actos del 9 de octubre

La cantante Lucía Gonzalo participará en la jornada del 19 de octubre a partir de las 11.00 horas con el encuentro y campaña de prevención en la caseta de Santa Clara.

Por la tarde, a las 19.30 horas, el Museo Etnográfico acogerá la mesa redonda titulada "Nosotras tomamos la palabra", presentada por Pepe Blanco y compuesta por los profesionales clave en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, como la ginecóloga Paloma Ramos o la psicóloga Sara Castro, además de cuatro pacientes con cáncer de mama: Amelia Fresnadillo Prieto, Magdalena Costa Martín, Naara Muñoz Renilla y Sensa Granja Álvarez.

El doctor César Rodríguez Sánchez, oncólogo del hospital de Salamanca y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica será el encargado de clausurar el encuentro.

Hablan las pacientes

Naara Muñoz Renilla, paciente con cáncer que intervendrá en la mesa redonda explicó que "mas que hablar de mi caso particular le gustaría hacerlo de problemas generales de las pacientes. Todavía no tenemos el olvido oncológico por un tema legislativo, todo el tema económico, de pérdida laboral, de las bajas familiares, lo que supone a nivel familiar y económico para cada paciente"

También hablará de los "pilares en los que me he basado yo para poder llevar esto adelante, como es el ejercicio físico, la alimentación saludable y mantener la mente ocupada en la salud en vez de en la enfermedad"

Y destacó "la importancia del movimiento asociativo que para muchas de nosotras ha sido vital. Ha sido un antes y un después entrar en el movimiento asociativo, que en ese caso ha sido Azayca".

Uno de los aspectos abordados por Naara fue precisamente el del olvido oncológico: "Nosotros no tenemos derecho a muchos tipos de seguros, como los seguros de salud. Si me quiero comprar una casa la hipoteca va a ser más cara porque no puedo hacerme un seguro de vida. Si me quieren poner problemas al renovar el carnet de conducir también me los pueden poner. Nos afecta en cosas muy importantes"

El olvido oncológico, indicó Pilar de la Higuera, "se pensaba que se iba a aprobar de forma inminente, se iba a publicar una ley del olvido oncológico que ya está hecha pero se convocaron las elecciones. Espero que el próximo Gobierno sea quien sea, la apruebe".

Sensa Granja se va a centrar más "en mi caso y la proyección que tiene el cáncer con la enfermedad en el momento, las posibles secuelas y la repercusión que tiene en el cuerpo de la mujer".

Azayca "ha sido un pilar fundamental para mí, el hecho de poder ayudar a más personas, estar y hablar con ellas. Me siento útil. Te operan, que dan la quimio te quedan unas secuelas físicas o psicológicas, pero a la hora de la verdad quedas ahí en un momento que dices ¿qué puedo hacer yo por mí y por los demás?"