Los productores, en Zamora: «El aceite vale lo que tiene que valer»

«¿Por qué está tan caro el aceite? Porque es oro líquido». La respuesta, ingeniosa, de Vicente Sanz, uno de los expositores de venta de zumo de oliva en la Feria Ecocultura, resulta de poco alivio para los atribulados consumidores que ven cómo el litro de tan preciado producto culinario ha iniciado una escalada de la que no se ve el final.

Ya más en serio tanto Vicente, que trae su producto desde Alicante como Caridad Robles, productora en ecológico en Fermoselle analizan algunas de las razones por las cuales el aceite de oliva tiene unos precios tan elevados y, lo que es peor, por qué no es fácil que la cotización del «oro líquido» vaya a bajar en un futuro próximo.

Y eso que el aceite bueno, como el que se puede encontrar en Ecocultura no ha subido tanto proporcionalmente como el más corriente que se coloca en las estanterías de los supermercados.

Caridad Robles atendía el puesto y junto a su marido, Honorio Barrueco, analizaba la situación de la cosecha de la aceituna, a su juicio el principal factor que está influyendo en el aumento de precio del aceite. «En nuestro caso el precio está igual, lo tenemos al mismo precio pero en general sí que se puede decir que el aceite ha subido, porque no hay cosecha», explica Caridad.

«En esta zona la cosecha el año pasado fue mala. No hay producción y al no haber producción, la gente se vuelve loca a comprar, pero si no hay, no hay. Y al no haber la poquita que tengan sube de precio», razona la elaboradora de aceite ecológica.

«Llovió a destiempo. Justo cuando la floración estaba para caer, llovió, la dejó pegada en el olivo. Entonces cuando cayó, lo hizo el fruto y la flor», explica.

La fermosellana asegura que de lo malo no han sido los peor parados del pueblo por la mala cosecha: «Nosotros no nos podemos quejar, la verdad sea dicha, porque hemos recolectado ya la primera, ya esta decantándose, es un verde esmeralda que es una maravilla, un zumo de aceituna».

Es lo que hay

Vicente Sanz, que lleva 14 años viniendo a Ecocultura desde la montaña de Alicante con sus aceites aromáticos, expone también otro punto de vista. «El aceite no es que esté caro, es que ahora vale lo que siempre debía de haber valido. Es un producto que estábamos trabajando a pérdidas y no podíamos sobrevivir dignamente. Y ahora está ya a un precio razonable para que podamos vivir dignamente».

Reconoce que sus palabras no son de gran alivio para el consumidor: «Es verdad que como la subida ha sido tan radical que en un año ha aumentado un 40% de precio se ha notado mucho y llama mucho la atención. Es un fastidio para la gente, porque los sueldos no suben al mismo ritmo que lo hace todo lo demás, pero es lo que hay».

Y es que, razona el elaborador de aceite de sus propios olivos, «insumos, gasóleos, abonos, todo ha subido una barbaridad y lógicamente tiene que subir el producto». Y además vaticina una larga temporada de precios altos: «El aceite seguramente bajará un pelín ahora en campaña, tres o cuatro euros la garrafa, pero el precio que tiene que tener el aceite es este».

Programa para hoy

La Feria Ecocultura abre este domingo sus puertas en la última jornada, con autobuses de acceso desde La Marina y actividades durante toda la jornada.

A las 12.30 horas se celebra una cata degustación de los productos de Ecocultura en el escenario principal, a las 13.00 horas una degustación de productos de «Alimentos de Zamora» en el stand de la Diputación (número 99) y a la misma hora, cata de miel.

A las 18.00 horas en escenario se representa una obra de títeres y a la 19.00 horas, chocolatada con degustación para niños. Hay huerto ecológico de 12.00 a 14.00 horas y botánica para niños de 18.00 a 19.00 horas.

Los biodistritos o ecoterritorios, en pañales en España

Los biodistritos o ecoterritorios son experiencias colaborativas para vincular la actividad agrícola y ganadera y de la transformación de los productos ecológicos «con el turismo, iniciativas de desarrollo rural, educación ambiental, en definitiva, un proyecto transversal». Lo explica Carlos Díez, jefe de Agricultura de la Diputación poco antes de iniciarse la mesa redonda sobre la materia en la que participaron Salvatore Basille, presidente de la Red Europea de Bioregiones, Emilio Buonomo, de Cilento, en Italia, Aina Calafat, responsable de proyectos internacionales de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica además de representantes de las cinco biorregiones de Portugal.

Calaf indica que biodistritos o ecoterritorios «es una denominación para áreas geográficas pero no es una marca, sino un proceso de ir creando cultura de trabajar colaborativamente para volver a reconectar la comunidad, desarrollar la producción ecológica y también que se pueda comercializar y poner en valor esa producción a nivel local. Para ello tenemos que implicar al sector de la hostelería, la restauración, las cafeterías, el pequeño comercio y la sociedad civil, asociaciones de padres, etcétera». Hay en Tramontana en Mallorca, en Los Serranos (Valencia), Vinalopó (Alicante) e iniciativas en Málaga, Gerona, Galicia y Asturias.