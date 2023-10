"Rojos españoles": los esclavos de Hitler

Portando tuberías de grandes dimensiones, cavando búnkers o construyendo el Muro Atlántico que ideó Hitler, los «rojos españoles» contrarios a la dictadura de Franco que se exiliaron a Francia están entre los 13 millones de presos políticos que se vieron forzados a trabajar en un régimen de esclavitud para la Alemania Nazi en la II Guerra Mundial, tras acabar en campos de concentración entregados por la Fancia libre desde 1940.

Así vivieron tres zamoranos, Justo Moreno y Ernesto y Santiago Camarzana, que libraron su particular batalla de subsistencia junto a 140.000 españoles que no pudieron hallar la paz hasta que el régimen nacionalsocialista alemán, racista y xenófobo, no fue derribado. De la mano de estos zamoranos, llega a Zamora la exposición «Rotspainer (rojos españoles)» a Zamora.

La investigación del historiador Antonio Muñoz Sánchez, comisario de la muestra, sobre algunos zamoranos combatientes republicanos en la Guerra Civil y represaliados por la dictadura de Franco, con los que se topó durante su trabajo, está tras la muestra ubicada en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, testimonió el presidente del Foro para la Memoria de Zamora, Eduardo Martín.

El historiador contactó con esta asociación para recabar información sobre tanto sobre los deportados a campos de concentración, Dachau, Mauthausen o Auschwitz, como de aquellos exiliados que terminaron como "trabajadores forzados" para la Alemania de Hitler tras llegar al otro lado de los Pirineos para refugiares de la dictadura franquista, terminada ya la Guerra Civil.

Concluida esa incursión, el historiador ofreció esta rigurosa e ilustrativa muestra en la que compila fotografías y textos en español, alemán y francés en grandes paneles que permanecerá en Zamora hasta el 29 de octubre, en horarios de mañana, de 11.30 a 14.00; y de tarde, de 17.00 a 21.00 horas.

La exposición deja constancia de la dureza de aquellos trabajos y de las condiciones de vida de los españoles que acabaron como mano de obra esclava para la Alemania Nazi en plena Guerra Mundial, entre 1939 y 1940, muy alejados del exilio que les llevó a refugiarse en el sur de Francia. Sobrevivieron como la Europa fascista trabajando, "víctimas de internamiento en subcampos dentro de los campos de concentración, explotados y deportados" también a África del Norte o las islas del canal. Eran considerados por los nazis como "chusma infectada de comunismo y a los antialemanes", recalcó el concejal de IU de Comercio, el alemán Christoph Strieder, muy crítico con este régimen nacionalsocialista que asoló su país y causó el holocausto del pueblo judío. El edil realizó estas declaraciones ayer durante la presentación de la iniciativa con el que colabora el Consistorio, acompañado del presidente del Foro. Ambos se remitieron al régimen francés de Vichy (1940-1944), estrecho colaborador del nazismo, que no dudó en romper la condición de refugiados de quienes huían del fascismo de Franco para dar respuesta a la exigencia alemana: el envío de hombres para sujetar su economía de guerra. Estos exiliados deportados a campos de concentración como Auschwitz III, los llamados "trabajadores forzados", entre los que acabó Justo Moreno, que fue destinado a las obras de construcción del Muro Atlántico que Hitler ideó como sistema de defensa desde la frontera de Francia con España hasta los países escandinavos de una longitud de 3.000 kilómetros. Estos exiliados que terminaron siendo presos políticos llegaron a levantar 1.287 kilómetros, cuyos vestigios recuerdan aquella tortura sufrida por los "rojos españoles" y de otras nacionalidades europeas.

La exposición, "muy prestigiosa, ha estado ya en varios países y en otros puntos de España", destaca Eduardo Martín, que insiste en que los trabajadores forzados "no eran emigrantes españoles, sino que se habían exiliado al final de la guerra civil, a diferencia de buena parte de los deportados zamoranos que llevaban más tiempo en Francia".

Estos "rojos españoles vivieron siete años de horror en los campos nazis "ocupando uno de cada cuatro puestos de trabajo, repartidos en todos los sectores, el de la construcción, el industrial, el de la producción, incluso "en la administración pública, para la iglesia y para familias numerosas", agregó Strieder. El próximo destino de la muestra, será Santander.