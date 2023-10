La movilización pro Ruta de la Plata en Zamora se atrasa al 4 de noviembre

El Movimiento del Corredor Oeste para la reapertura de la Ruta de Plata ha retrasado hasta el 4 de noviembre a las 12.00 horas la convocatoria de movilizaciones en las principales ciudades del recorrido para reivindicar este histórico ferrocarril, cerrado en 1985 y que unía Plasencia y Astorga por Salamanca, Zamora y Benavente.

Los organizadores se han visto obligados a echar mano del "plan B" ante el fracaso que su planteamiento ha tenido en varias de las capitales que pretendían ser las fundamentales del recorrido, caso de Plasencia, Salamanca y Astorga. "Nos hemos recompuesto después del incidente que tuvimos con el alcalde de Salamanca. El Ayuntamiento de Salamanca nos ha hecho perder mucho tiempo. En Plasencia estamos viendo cómo convocarla, después de la negativa de su alcalde", señalan fuentes de la organización.

Nueva estrategia

"En Salamanca hemos tenido que reestructurar toda la estrategia, pero ya tenemos el medio de cómo hacerla. El resto de ayuntamientos queda igual, eso esperamos. Todos ellos se comprometieron que irían. No sabemos ahora qué harán, confiamos en ellos".

En todo caso, señalan desde el movimiento, "queremos que sean las concentraciones del pueblo no de personas particulares. Utilicemos entre todos estas 3 semanas, para llenar las plazas de nuestras localidades y reivindicar el ferrocarril Ruta de la Plata. Un proyecto tan bonito de intentar unir a todos los territorios del Oeste, no lo van a echar por tierra unos pocos. Mil kilómetros del Oeste Peninsular alzando su voz por su tren. Mismo día y a la misma hora. No podemos perder esta oportunidad", señalan los organizadores de la protesta, con escasa implantación en Zamora.

Braganza-Portugal

Y por otra parte, esta semana en las Cortes regionales ha tenido lugar un nuevo episodio que pone bien a las claras el nulo interés de la Junta por acometer los 15 kilómetros de arreglo de la carretera autonómica entre Puebla de Sanabria y Braganza por Rionor, para enlazar con el tramo portugués, que sí será mejorado.

La procuradora de UPL Alicia Gallego llevó una propuesta para ejecutar "de urgencia" la conexión por carretera entre León y Braganza a la Comisión de Movilidad y Transformación Digital, en la que recordó la gran cantidad de ocasiones en las que se ha insistido en la necesidad de esta infraestructura y las "promesas incumplidas" en esta materia desde 2009.

Sin embargo, los votos de Partido Popular y Vox rechazaron la urgencia de la moción y por tanto la moción ni siquiera se debatió. La Junta no hará la carretera pero sí la utilizará como arma electoral contra Pedro Sánchez, ya que se comprometió a a "reclamar al Gobierno central" esta conexión internacional.