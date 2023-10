¿Qué pasaría si en uno de los peores momentos de tu vida alguien te grabara con el móvil y de repente te hicieras famosa? Eso es lo que le pasa a la protagonista de "Me he hecho viral", la película recomendada de esta semana de Multicines Zamora. Los cines de la ciudad regalan cada semana dos entradas para disfrutar del mejor cine a los usuarios registrados de Laopiniondezamora.es ¿quieres ser uno de los afortunados? ¡Participa en nuestro sorteo! Además, si lo que tienes es ganas de disfrutar de los últimos estrenos, esta semana también en cartelera "Sound of freedom", la historia de Tim Ballard, exagente de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo dejó todo para luchar contra el tráfico de niños; "La Patrulla Canina: la superpelícula", que hará las delicias de los más pequeños de la casa, entre otras películas.

En el Teatro Ramos Carrión esta semana podrás disfrutar de dos espectáculos: el concierto de "Rebujitos", uno de los artistas más relevantes del panorama pop y muchos los éxitos acumulados desde que comenzara su carrera en solitario y "Four Seasons", un espectáculo de danza contemporánea neoclásica, idea original, dirección y coreografía de Gonzalo Díaz. La obra toma como base musical la recomposición de Max Richter de la partitura clásica de Vivaldi y como estructura dramática, la composición clásica de las tragedias griegas y utilizamos los “episodios” para profundizar en las ideas abstractas y metafóricas del amor a través del lenguaje neo-clásico de la danza. Podrás disfrutar del concierto de "Rebujitos" el viernes 20 de octubre a las 21:30 horas y de "Four Seasons" el domingo 22 de octubre a las 19:00 horas, ambas en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Sorteo Multicines Zamora Sorteo "Rebujitos" Sorteo "Four Seasons" Consulta los ganadores de la semana pasada aquí.