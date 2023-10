"Yo ya estoy premiado"

Lo suyo ha sido llegar y besar el santo. Y es que el zamorano Lorenzo Fernández Prieto con su primera novela ha sido uno de los diez autores seleccionados por el jurado de la 72 edición de Premio Planeta.

Este farmacéutico de medio rural, que reside en la población de Fuente de Cantos en Badajoz, combina su trabajo con la creatividad canalizada a través de la escritura y de la pintura.

Este hombre, que nació en Benavente y por el trabajo de su madre se trasladó con cinco años a Sevilla, "siempre" ha escrito, subraya. De hecho tiene una novela y varios poemarios "más de juventud" y una novela que él califica "más madura".

Trama

Este texto, que ha titulado "Dexados" se basa en unos hechos históricos acaecidos en la localidad de Llerena en Bajadoz.

El manuscrito lo ha confeccionado a lo largo de varios años y "ha sido muy sedimentado", explica este hombre muy aficionado al mundo del arte.

El autor, que una vez al mes intenta viajar para visitar a su familia zamorana, pretendía remitir la novela a una de las editoriales extremeñas por "la cercanía con la temática", pero se la pasó a su hermano para que la leyera. Él le animó a que diera el paso y la presentara a algún certamen. "Mi hermano es muy vehemente y muy lanzado, me animó a presentarlo al Planeta… y lo hice porque no perdía nada" sentencia con sinceridad. "Probé a enviarlo y si no obtenía respuesta podía remitirlo a otro", añade.

La selección de "Dexados" entre las 1.129 novelas, un récord absoluto en la historia del reputado certamen literario, la conoció el zamorano el lunes por la tarde. "Me llamaron de la editorial y fue un verdadero subidón" indica Lorenzo Fernández Prieto que atestigua que "al principio estaba desconcertado".

El farmacéutico había calculado, tras remitir el texto en primavera, que si le pasaba la criba "en septiembre sabría algo, por lo que no esperaba nada".

Fernández Prieto, que se reconoce todavía "un poco" en una nube, pensó concurrir con algún seudónimo porque "me daba un poco de vergüenza" y porque hay un veterinario gallego con su mismo nombre, pero en gallego "Lourenzo" que escribe y hay un autor de misterio que "se llama Lorenzo Fernández Nieto, que sonoramente se parece a mí", describe. Sin embargo, desechó el planteamiento "porque nadie me conoce", confiesa este hombre que gusta de leer a firmas como Vargas Llosa, Pérez-Reverte o Vázquez Montalbán.

Entrega

El finalista, que no tiene una idea clara sobre sus rivales dado que varios de ellos han concurrido con un seudónimo, asistirá a la ceremonia de entrega el domingo día 15 de octubre en Barcelona en el Museu Nacional de Arte de Cataluña. "En el puente tenía planes, pero algo que se puede aplazar" testimonia. "Yo ya estoy premiado", señala el zamorano que podría unirse a la lista en la que figuran nombres como Luz Gabás, Carmen Mola, Javier Cercas, Javier Sierra o Dolores Redondo.

Lorenzo Fernández Prieto tiene por objetivo disfrutar de la velada porque "es una ambiente muy distinto al que yo me muevo habitualmente, conoceré a mucha gente y, sobre todo, quiero disfrutar porque esto va a ser una vez y... lo vamos a intentar aprovechar".

El farmacéutico, que al conocer su selección ha vuelvo a leer las bases del reputado certamen literario, comenta que en caso de no ganar tendrá que esperar otros meses para saber si finalmente su ópera primera ve la luz bajo en algunos de los sellos del gigante editorial.

"En tres meses la editorial se podrá en contacto con las obras que deseen publicar o sea que si no salgo ganador, algo realmente muy probable, me queda esperar a ver..." y recalca que "mi ilusión es, sin duda, que la novela sea publicada, pueda estar en librerías y sea leída por la gente".