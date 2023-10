El testimonio de las personas que sufren de manera directa el cáncer de mama aporta siempre una visión concreta de lo que supone para la gente el proceso desde el diagnóstico hasta la curación. En el caso de María Ángeles Rodríguez, además, hablamos de una mujer que ha vivido esta realidad desde la óptica de la paciente tras pasarlo previamente como cuidadora. "Creo que algo que es vital es que todo lo he pasado muy acompañada", explicó la ponente, que admitió que vivió "peor" la experiencia como alguien cercano al paciente que como directamente afectada. "Saqué mucho beneficio de mis vivencias, pero tengo claro que lo que hay que hacer siempre es escuchar mucho a los médicos", remarcó.

Más allá de eso, Rodríguez admitió que ella decidió "vivir la vida y aprovechar el momento" y que sacó de todo el proceso el hecho de ser fuerte, una circunstancia que no es óbice para que esta mujer siga sintiendo las secuelas, más allá de que siga bailando, paseando y llevando una vida completamente normalizada: "Esas cosas se pasarán o tendré que seguir viviendo con ellas", reconoció la ponente, que dejó claro que nunca se ha sentido enferma: "He sabido gestionar los momentos y mi opinión es que eso lo más importante. Siempre he confiado", concluyó la participante en la jornada.