Los "matinales para ahorrar tiempo" del popular Ángel Martín han atrapado a miles de seguidores por resumir en poco más de dos minutos la actualidad informativa del día. Entre noticias de la jornada como el bombardeo de Israel contra Gaza, el Día Mundial contra la Pena de Muerte, la última reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo o "el caloraco" se ha colado un flash relativo a Zamora. En concreto, sobre su última visita a Zamora, donde se subió a las tables del teatro Ramos Carrión para representar "Punto para los locos".

El polifacético Ángel Martín regresó la pasada semana a las tablas del Ramos tras el lleno absoluto del año pasado. En esta ocasión, también estuvo acompañado por un patio de butacas sin un hueco libre para presentar su nuevo trabajo, “Punto para los locos”, en el que Martín hace una profunda reflexión sobre todo lo aprendido tras el brote psicótico que sufrió en 2017 y que inspiró tanto este espectáculo como un libro homónimo.

Su propósito con el análisis de aquel episodio es que el público se dé cuenta de que “lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a qué volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios o la impaciencia e intentar que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro punto para los locos”.

No es la primera vez

El pasado diciembre Ángel Martín también mencionó a Zamora para contar un flash sobre uno de los proyectos inclusivos más novedosos creado en el centro Virgen del Castillo de Zamora: "Si vives en Zamora, echa un ojo a este programa porque mola, mola muchísimo", dijo.