"La civilización egipcia era machista pero la mujer tenía derechos"

El egiptólogo e investigador del CSIC Juan Manuel Galán, que está al frente de la excavación arqueológica de Djehuty en Lúxor ofrece este martes a las 20 horas la conferencia inaugural del ciclo sobre el Antiguo Egipto que se desarrolla este mes en la Alhóndiga promovido por el Ayuntamiento de Zamora. De forma divertida y didáctica hablará del papel de la mujer en esa civilización.

–¿Cómo es la excavación de Djehuty en la antigua Tebas liderada por arqueólogos españoles?

–Nosotros llevamos excavando en la orilla oeste de Lúxor ya 22 años. Empezamos centrándonos en la tumba de dos personajes que eran altos dignatarios de entorno al año 1500 Antes de Cristo. Uno es Djehuty, que da nombre al proyecto, y su vecino Hery. Las tumbas, cuando empezamos a trabajar en ellas estaban muy deterioradas y durante todos estos años además de ir excavando las hemos ido restaurando y el gran hito que hemos conseguido este año, en febrero, es abrirlas al público tras restaurarlas y acondicionarlas.

–¿Qué interés especial tienen estos dos personajes de la corte egipcia?

–Lo interesante es que siendo varones, los dos llevan a cabo sus carreras administrativas bajo el mandato de dos mujeres. Una es Hatshepsut, que reinó como faraona durante 22 años en una época muy importante desde el punto de vista político-económico y también cultural e intelectual. Djehuty era su supervisor del tesoro y él además pensaba que era un maestro de la escritura, por lo que su monumento funerario lo llenó de intervenciones para epatar a sus contemporáneos y a futuras generaciones con su dominio de la escritura jeroglífica. Hery vivió unos 50 años antes y también trabajó bajo el Gobierno de una mujer, la reina madre Ahhotep, ya que su hijo el rey Ahmose estaba fuera y ella desde la capital, la antigua Tebas, era la que llevaba las riendas del país. Los dos personajes hacen mención en sus tumbas a la figura de la reina, algo que era excepcional en la época.

"La mujer del Antiguo Egipto podía comprar, vender propiedades o dejárselas en herencia a sus hijos"

–¿La mujer tuvo más espacios de poder en el Antiguo Egipto que en otras civilizaciones históricas?

– Todo es relativo y hay que matizar la época, el lugar y las circunstancias, aunque sí es verdad que en el Antiguo Egipto, a diferencia de otras culturas antiguas, la mujer tenía derechos y podía, por ejemplo, comprar y vender propiedades e incluso dejarlas en herencia a sus hijos, cosa que en la Grecia antigua o en Roma no. En ese sentido, la civilización egipcia daba a la mujer un papel más favorable que griegos y romanos. Ahora bien, la monarquía estaba reservada para los hombres, salvo alguna excepción como la de Hatshepsut. La civilización egipcia era machista como hasta hace muy poquito todas las civilizaciones, pero respecto a otras culturas antiguas es verdad que a la mujer le daba un papel más importante.

–¿Cuál era la función fundamental de la mujer egipcia?

–En la civilización egipcia la persona que jugaba un papel fundamental era la madre que era, por ejemplo, la transmisora de la sangre real y la que llevaba la familia. En este contexto un poco favorable para la mujer las madres jugaban un papel importante.

"Los conocimientos astronómicos eran sobresalientes y en el arte consiguieron un estilo muy singular"

–¿El Antiguo Egipto fue una civilización adelantada por sus profundos conocimientos técnicos o astronómicos?

–Sorprende desde todos los puntos de vista, desde la capacidad tecnológica de la construcción de las pirámides o, por ejemplo, los papiros matemáticos que tenemos del año 1.600 Antes de Cristo con ejercicios de cálculo de áreas y de raíces cuadradas. Los conocimientos astronómicos eran también sobresalientes. Desde el punto de vista del arte consiguieron un estilo muy singular que, aunque va cambiando a lo largo de los tres mil años de historia del Egipto faraónico, deja un poso común que desde el punto de vista estético atrae mucho, por la llamativa forma que tiene de representar la naturaleza, el ser humano y las actividades. Parte de su éxito es que su gusto estético coincide bastante con el de nuestro tiempo.

–¿La escritura jeroglífica se ha llegado a poder descifrarse al completo?

–Los jeroglíficos se leen de corrido. Napoleón a principios de 1822 consiguió descifrar la escritura jeroglífica y lo hizo bastante bien, aunque luego se ha ido avanzando y aprendiendo. Nosotros tenemos gramáticas y diccionarios, como en francés, alemán o inglés, por lo que podemos leer, en principio, casi todos los textos del Antiguo Egipto.

"Egipto era un foco de cultura y ciencia que irradiaba a todos los territorios de alrededor"

–¿Queda mucho por descubrir de esa civilización?

–Egipto es un país con una dicotomía porque se ha descubierto un montón, tanto que es difícil de gestionar tanta riqueza monumental y patrimonial. Tiene los museos llenos, no dan abasto porque por la sequedad del terreno se conserva todo muy bien. Pero por otro lado queda muchísimo por excavar, lo que es un problema para el Gobierno egipcio que ahora insiste en que las misiones arqueológicas se preocupen mucho de restaurar lo que descubren. Es un morir de éxito. En nuestro yacimiento hemos descubierto tumbas gigantescas que no hemos excavado porque no damos abasto, las cerramos y las dejamos para el futuro.

–¿Qué aplicaciones y avances de la cultura egipcia siguen vigentes hoy en día?

–Muchos de sus avances llegan a nosotros a través de los griegos y los romanos. Los griegos veían en los egipcios sus padres científicos y culturales. Sus médicos eran muy valorados en todo el Extremo Oriente. Los gobernantes de Siria, Palestina o Turquía pedían al faraón que les enviara médicos. También nos han llegado todas las obras de ingeniería para construir los templos, las telas, el manejo y la fundición del metal. Egipto era como ahora Estados Unidos o empieza a ser China, el foco de la cultura y de la ciencia que inspiraba e irradiaba a todos los territorios de alrededor.

"En nuestro yacimiento hay una chica de quince años que se hizo enterrar con un collar maravilloso"

–¿Los zamoranos que asistan al ciclo cultural del Antiguo Egipto se van a sorprender mucho o descubrir cosas nuevas y apasionantes?

–La idea primero es pasárselo bien y luego aprender . Lo bonito es que nuestro yacimiento es tan rico que podemos hablar de la mujer de Egipto solo usando a nuestras mujeres. La idea es ir mostrando todos los enterramientos o documentación que tenemos sobre mujeres de nuestra excavación que nos permiten tener una visión de cómo era la mujer en el Antiguo Egipto. Voy a hablar de la excavación centrándome en las mujeres. Creo que va a ser entretenido y a la vez educativo e ilustrativo y que nos lo vamos a pasar bien.

–¿Algún detalle que sorprenda especialmente?

–Tenemos cosas muy chulas, desde un papiro que pertenece a una mujer, a una chica de quince años que se hizo enterrar con un collar maravilloso o las reinas que jugaron un papel importante en el Antiguo Egipto. Hay un poco de todo.