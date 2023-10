José Marín, jefe de Rayos: "La radiología de Zamora ha entrado en el siglo XXI"

El doctor pone un ejemplo de cómo se trabaja con la inteligencia artificial: "Le digo que necesito ver las arterias al paciente y como normalmente ponemos contraste automáticamente te muestra todo lo que lleva contraste. Luego le puedes pedir que te elimine el hueso, no hay problema, fuera hueso, sólo arterias en la imagen".

Se dice que la inteligencia artificial va a eliminar al radiólogo: "Falso pero cierto. Hace poco le oí al maestro Pedrosa: Efectivamente, la inteligencia artificial va a eliminar al radiólogo, pero al que no use la inteligencia artificial, porque es una ayuda que estará allí". Todavía, eso sí, "necesita que un experto le diga lo estas haciendo bien o te has equivocado. Pero le vas ayudando. La mayor parte de los programas vienen ahora con "deep learning", están aprendiendo con una serie de redes neuronales que imitan el comportamiento humano".

En definitiva, "la inteligencia artificial algún día informará pero siempre hay un responsable. Será un buen médico, pero tendrá que decidir qué tiene el paciente y eso únicamente lo puede hacer un especialista. Llegará en un futuro, pero ya el doctor Marín estará criando malvas".

José Martín Marín Balbín trabajó como adjunto del servicio de Radiodiagnóstico de Zamora desde 1997 y cumple 15 años como jefe del servicio de Radiodiagnóstico, desde que en 2008 dejó su puesto el anterior, Ali Atallah Halabi.

Desde poco antes, en concreto desde 2005, ya se había empezado con la digitalización del servicio, proceso que se iría completando en los años sucesivos. "Una de las cosas importantes ha sido la digitalización del entorno, imágenes y programas".

Otro hito importante fue la llegada de la formación MIR, que hubiera residentes de Rayos en Zamora. "El primer residente estuvo en 2008. Yo fui su tutor, y actualmente es uno de los coordinadores docentes del hospital. Los residentes han permitido rejuvenecer el servicio y hacer que la plantilla pudiera crecer".

La innovación en el aparataje es uno de los logros que el Complejo Asistencial de Zamora ha podido llevar a cabo, "gracias al esfuerzo de todos, del servicio, la Dirección, la Consejería de Sanidad, incluso nuestra senadora, Elvira Velasco y también por la financiación europea del Plan Inveat". Se pudieron cambiar tres TAC en Zamora que eran muy antiguos. Y se consiguió "un TAC espectral, que es una de las grandes novedades", ya que da una alta resolución de imagen y evita mayor radiación. "Pocos servicios tienen un TAC espectral. Yo quería uno de 16 centímetros de análisis, con lo que hubiéramos sido uno de los pocos hospitales de Europa con esa dotación, pero estoy contento con ese de 8 que tenemos".

En los Rayos X "ya no se funciona con la placa tradicional, sino que está todo digitalizado. Hemos cambiado equipos muy modernos, sobre todo en la época del COVID. Se cambió una de las salas de urgencias y convencional que es comparable a la sala que tiene el hospital de Salamanca, un referente. Luego se han ido cambiando varias salas en el Virgen de la Concha, el Hospital Provincial y en Benavente todo en radiología digital. Estamos conectados con Primaria, hay un correo electrónico en el caso de que nos pidan ayuda para informar una radiografía".

También ha habido innovación en los ecógrafos. "El último que se compró fue uno que puede fusionar imágenes de resonancia magnética y es con el que estamos haciendo las biopsias de próstata guiada por resonancia magnética, que lo hacen doctores especialistas. Son gente que están liderando cosas como estas que no se hacen en todos los hospitales".

Hay ecógrafos "en el Virgen de la Concha para ingresados urgentes, otro para la consultas externas y otro para estas pruebas especiales que son punciones, biopsias y todo lo demás, además de dos para mamografías. En el Hospital Provincial hay dos ecógrafos para ingresados y consulta externa" y en Benavente hay otros dos. "Los ecógrafos está muy renovados, actualizándolos con los últimos protocolos".

En la unidad de mama "tenemos el mamógrafo de tomosíntesis", donado por Amancio Ortega, "que ha supuesto para nosotros haber entrado en la mamografía del siglo XXI. Tenemos ese ecomamógrafo y estamos pensando que se puede comprar más aparataje porque es necesario. Hay uno aquí y uno en el Hospital Provincial que es el que atiende a las consultas de Primaria y el programa de detección precoz del cáncer de mama. El personal de la mama son punteras dos doctoras, dos de ellas zamoranas. Estas especialistas son parte del grupo de mama y llevan la técnica de mamografías con intervencionismo y con resonancia magnética, que lo hacen pocos hospitales. Están en el diagnóstico de mama y son un grupo muy importante del que nos sentimos muy orgullosos".

La resonancia magnética se compró en 2006 y se actualizó en 2019 "pero claro, probablemente fuera conveniente adquirir otra porque es el futuro de la radiología en este hospital. La resonancia magnética hay que hacerla y de calidad. Aquí tenemos a un especialista que hace neuroimagen, igual que otro de los compañeros del servicio, que se dedica a la biopsia de próstata y la resonancia de abdomen, junto a un médico y una médica expertos en la materia. Todos están en el grupo de resonancia magnética del Complejo Asistencial de Zamora.

Marín recuerda ese 9 de marzo de 2020 cuando estaba de jefe de guardia y por primera vez le mostraron la placa de un paciente con COVID: "Fue el primer caso que tuvo la provincia, y era un COVID de libro".

"Hacen falta médicos, pero también hay que hacer una prueba sólo si es necesaria"

La lista de espera en Radiología puede deberse a muchos factores, entre otros que haya más demanda porque ha mejorado la técnica o que cada vez hay menos radiólogos. "Es necesario intentar tener más profesionales porque la Radiología es un servicio central, que necesita tener a todos los profesionales en todas las salas trabajando mañana y tarde como estamos haciendo. En los últimos tiempos ha habido salida de profesionales".

Además sería conveniente "adecuar la demanda. Las peticiones tienen que tener una justificación, porque estamos trabajando con radiación, con el sentimiento y la necesidad de los pacientes. Si un estudio no es necesario, no lo pidas, porque estás quitando la posibilidad a otro señor que sí lo necesita. Es una cosa del quehacer médico que nos falta". ¿Puede haber el efecto de medicina defensiva, mandar una radiografía o TAC sólo por si acaso? "Es muy probable.

Pero mejor defensa es hacer las cosas bien: explorar a tu paciente, ver qué tiene tu paciente esa es tu mejor medicina defensiva. No puedes pedir una prueba diciendo, no se si será, o es que las estadísticas dicen, porque estas radiando a un señor. Es muy importante que lo sepa también el señor que esto no es una ecografía o una resonancia, esto es radiación. E incluso la resonancia tiene que estar bien indicada.

Es el futuro de la Radiología, la Radiología sin radiación ionizante, pero la resonancia no deja de ser también parte del espectro de radiación porque estamos en el campo electromagnético". Por tanto, también es radiación, ¿Qué no hace tanto daño como la iónica?, seguro. Pero no se puede pedir una prueba, la que sea, para ver si tendrá o no tendrá, sino pido porque está bien solicitada la prueba, con examen, con exploración y con sospecha. ¿Qué sospechas tu? ¿Para qué quieres hacerlo?". Muchas veces es el paciente el que demanda ese tipo de prueba, pero "el médico también tiene que informar bien al paciente".