Cuatro individuos encapuchados asaltan a un matrimonio comerciante de Manganeses de la Lampreana en su casa

La pareja de comerciantes de esta pequeña localidad zamorana no sufrió ninguna herida, aunque sí el trauma de verse cercada a la puerta de su casa por delincuentes con las caras cubiertas que amenazaron, al parecer, con disparar si no les entregaba el dinero y los objetos de valor, posiblemente, joyas que tuviera en el domicilio.

El Juzgado de Villalpando mantiene abiertas diligencias para intentar esclarecer quiénes fueron los asaltantes y si procedían de fuera de la provincia, como integrantes de algún grupo organizado dedicado a cometer esta clase de delitos.

El cargador de una pistola y el no disparo

Aunque el suceso continúa siendo la noticia más comentada en Manganeses en las últimas tres semanas, lo cierto es que pocos vecinos saben a ciencia cierta qué ocurrió a pasadas las 9.00 horas de esa ajetreada mañana que llevó hasta el pueblo a la policía judicial de la Guardia Civil de Zamora para tomar declaración a la pareja de comerciantes. Y para examinar el lugar de los hechos, por si el grupo de atracadores había dejado alguna huella.

Fue así como dieron con el cargador, que aunque pueda pertenecer a un arma real, no tiene por qué indicar que la pistola usada no fuera una réplica, indican fuentes consultadas por este diario. Y es que parece no existir una descripción al detalle que corrobore que los ladrones exhibieron un arma de fuego real.

De hecho, aunque entre los comentarios que han surgido en Manganeses se ha llegado a hablar de una escopeta y de que hubo un disparo, "pero el ladrón falló y el hombre se libró de salir herido por eso", lo cierto es que nada de eso llegó a ocurrir, declaraban a este diario fuentes consultadas. De modo que, esa afirmación que no tiene ninguna base real, los hechos no se desarrollaron de acuerdo con ese testimonio. "No hubo ningún disparo", afirman rotundas las mismas fuentes.