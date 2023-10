El amigo que enseñaba

El edificio de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora luce un gran crespón negro en señal de luto.

El centro que durante cuatro años capitaneó y del que profesor durante décadas el artista Ricardo Flecha Barrio, fallecido el miércoles, ha querido el jueves recordarle de una manera sencilla. La comunidad educativa le tributó un reconocimiento sin florituras ni adornos, sino con la humildad de lo que sale del corazón.

Los asistentes, alumnos, equipo directivo, profesorado y personal, con visible dolor por la pérdida del que fuera su director, estuvieron también respaldados por el director provincial de Educación Fernando Prada. Docentes y alumnos formaron un amplio círculo en el exterior del edificio educativo. Las caras de los profesores eran largas, miradas hacia el suelo e incluso los alumnos comentaban que no les dio clase, "pero se nota una tristeza entre quienes lo conocieron" decía una joven que cursa 2º de Bachillerato.

Una vez que se consiguió el silencio más absoluto la directora de la escuela, Irene Mateos, aludió a la faceta artística de Ricardo y, sobre todo, a su vertiente de director y compañero. A continuación, leyó un texto, unas palabras seguidas por un poema declamado por un compañero del departamento de madera y por un alumno. Un minuto de silencio, donde se escuchaba hasta el trino de los pájaros, dio paso a un aplauso.

Testimonios

"Ricardo ha sido una pieza fundamental para la Escuela y en tiempos de pandemia fue vital su apuesta para que siguiera activa", manifestaba Irene Mateos una vez concluido el homenaje, un acto "muy emotivo" para el joven Hugo Porris, alumno de 2º de Bachillerato que leyó parte del poema y que conoció al poliédrico Flecha. "Era cercano, humilde y si te tenía que echar una mano, lo hacía. Siempre te enseñaba y ayudaba", sentencia. A él no le llegó a dar clase, pero "hice con él una escultura en la Escuela y me guio. Era un amigo que te enseñaba" agrega el estudiante.

Amistad de décadas

Desde hace más de dos décadas Ismael Moreno Sanz, profesor de talla en piedra y en madera, era amigo de Ricardo Flecha. Se conocieron "en la oposición". "Él me animo a venir a Zamora, una tierra que adoraba y que no quiso nunca abandonar. Me animó a elegir Zamora para que él diera clase de madera y yo de piedra y... le hice caso" relata con mucha emoción. "Flecha te puede gustar o no gustar, pero era un crack", afirma con rotundidad. "Quien no tenga conocimiento de la iconografía cristiana se queda sobrecogido con su obra", sentencia.

Como compañero, el fallecido era "divertido y colaborador. Teníamos broncas por distintos motivos entre risas. Quitaba tensiones haciendo bromas", atestigua al tiempo que reconoce que "trabajó" por hacer piña entre los profesores.

Docente vocacional, "no quería jubilarse porque disfrutaba mucho enseñando y aprendiendo con las ideas nuevas de los alumnos", por lo que "si veía interés, Ricardo lo daba todo".

Apuesta por los alumnos

Y así lo hizo Flecha, entre otros, por Pedro Fernández Roales a quien recomendó para trabajar en una fundición. "Flecha es mi maestro principal. Mi carrera existe gracias a él", afirma. Este zamorano, con obra pública en varios puntos de Andalucía, fue de los alumnos que acudía al taller de Flecha, siempre abierto a quien quisiera aprender.

"Cuando terminé no sabía qué hacer y le ayudé con la pieza de Ribadelago" e incluso en 2010 Roales con otros tres compañeros, con el objetivo de que comenzaran a tener currículum, efectuó "gracias a Ricardo" las carrozas para los Reyes Magos, un elefante y un dromedario "a partir de un diseño suyo", rememora el escultor.