Ricardo Flecha: El velatorio del imaginero que se definía escultor

A media tarde abrían las puertas del tanatorio Ciudad de Zamora para acoger a la gran cantidad de personas que se acercaron a arropar a la familia (deja esposa e hijo) y despedirse de Ricardo Flecha, un buen tipo sumamente implicado con la Semana Santa pero que no se consideraba imaginero, sino escultor. Poco a poco fueron llegando amigos como Antonio Pedrero, el presidente del Vía Crucis que destacaba la figura "referente en la forma de ver la Semana Santa" y sobre todo su "pasión por Zamora".

La presidenta y el secretario de La Concha, Belén Panero y Sergio Ramos llegaron con el manto rojo de la Virgen que acompaña a los fallecidos de la hermandad y poco después los hermanos de las Capas colocaron junto féretro la pendonilla funeraria de esta cofradía. Las coronas colmaban la sala donde reposa el ataúd: "Esposa e hijo", "Familia", "Jesús Nazareno", "Amigos de la Capa Alistana", "Pedrero Rojo", "Jesús Yacente", "Nuestra Madre de las Angustias" y un largo etcétera.

Fueron llegando gentes de todos los estratos: Semana Santa, políticos de todos los colores, compañeros de trabajo, amigos de la familia.

Plátanos Flecha

El concejal Miguel Ángel Viñas era compañero de trabajo de Ricardo en la Escuela de Artes, pero también amigo de su hermano, Carlos, con el que tuvo su primer trabajo, un verano en Plátanos Flecha, el negocio familiar. "Antes de conocerlo en persona ya conocía la faceta artística de Ricardo y me parece muy atractiva su manera de moldear la figura".

Los concejales socialistas Auxi Fernández y David Gago se acercaron también a dar el pésame a la familia. Gago, además de amigo de Flecha, es un gran admirador de su obra. "Zamora y el arte de Zamora hoy están de luto. Deja una obra que sin duda se va a revalorizar con el tiempo. Es un escultor que ha sabido captar la esencia de las gentes de nuestra tierra. Pocas esculturas hay que puedan transmitir la fuerza de, por ejemplo, el Barandales, donde el sentimiento aflora y donde vemos el esfuerzo. Ese es el estilo de Flecha que se podía ver en su obra religiosa, profana y sin ningún tipo de duda estamos ante uno de los grandes escultores de nuestro tiempo".

El arquitecto Ángel Casaseca se centraba en la última exposición de Flecha "que nos dio una medida de lo que era. Presumía de escultor, es decir, reivindicaba ser escultor como oficio. El expresionismo de su obra es muy importante".

Y por supuesto, hasta el tanatorio se acercaron muchos amigos semanasanteros. El presidente de las Capas, Antonio Martín Alén destacaba la generosidad de Ricardo Flecha con las cofradías, y se alegra de haber estado a su lado hasta el final.

Ideólogo de Buena Muerte

Alfonso Mayo, de Jesús Nazareno conocía a Ricardo Flecha desde pequeños y le veía como "un buen chaval. Nunca he oído hablar a nadie mal de Ricardito". Recuerda la precocidad de su faceta artística: "Con 12 años ya hacía Cristos de hierro, y los hacía parecer antiguos".

Toño Martín, vicepresidente de Jesús Nazareno se mostraba consternado por el fallecimiento de su amigo. "Ricardo es el ideólogo de la estética de la Buena Muerte, todas las cruces son de él, los báculos son suyos. Es un tipo que lo dijo siempre, Zamora y la Semana Santa eran su vida y sin la Semana Santa Ricardo no sería el que hemos conocido. Era un tipo especial: su obra la amabas o la odiabas y me encuentro entre los primeros. Aunque lo llamaban imaginero él siempre decía que era escultor, porque no se basaba solo en las imágenes, sino que creaba obras de la naturaleza".

Recuerda alguna anécdota: "Toño, vente que tenemos que mover un tronco. Llegabas allí y tenía un tronco tirado, el Cristo en brazos de la muerte, le dimos cincuenta mil veces la vuelta para terminar haciendo lo que hizo. Es nuestro asesor artístico porque pensamos que necesitábamos a alguien con la visión más moderna".

Flecha colaboró también con otras cofradías: hizo la escultura que los Cubicularios entregaron al director del CNI, Félix Sanz Roldán y quedó pendiente un pez para la escultura de San Atilano.

Funeral

Ricardo Flecha fallecía este miércoles 4 de octubre en Zamora tras una larga enfermedad. Deja esposa e hijos, además de los padres y cuatro hermanos. El velatorio está instalado en el tanatorio Ciudad de Zamora y la misa de funeral se celebra a las 18.30 horas en San Vicente.