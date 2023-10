"Querido Ricardo": las reacciones de Zamora a la muerte de Flecha

La pérdida de Ricardo Flecha se va a sentir en todos los ámbitos culturales de Zamora, tal y como atestiguan las condolencias llegadas desde diferentes lugares. Uno de los primeros en manifestar su pesar era el obispo de Zamora, Fernando Valera, quien recordaba con qué cariño el propio artista le hizo un recorrido por el Museo de Semana Santa de la capital cuando llegó a la diócesis.

"Ha muerto un artista, un hombre enamorado de la belleza, que siempre nos habla de Dios", reconoció, al tiempo que anunciaba que en pocas semanas una de las capillas de la Catedral albergará dos obras del artista zamorano. "Será la primera del siglo XXI con piezas suyas, de pequeño tamaño, pero que quiere ser una aportación a lo que son nuestras raíces de arte y de artistas zamoranos", indicó.

Pedrero: "Me duele mucho"

Visiblemente dolido por la cercanía de las familias, —"me duele mucho, porque lo he visto crecer", confesaba— Antonio Pedrero señaló que "la cadena se ha roto con la pérdida de este gran valor artístico" y lo calificó como un amigo "extraordinario", por lo que se sentía "destrozado", según reconoció, recordando con cariño sus últimos encuentros, "resistiéndose todavía a la enfermedad", lo que demostraba su fuerza.

Panero: "Era muy cofrade"

Belén Panero, presidenta de la Cofradia de la Concha en sustitución precisamente de Ricardo Flecha lo define como "una persona muy querida, trabajadora, amiga de sus amigos, muy cofrade y un hermano de la cofradía de la Concha". Era, reconoce, "una muerte esperada", tras una larga enfermedad, pero no por ello "menos dolorosa".

Ferrero: "Es una pena"

El expresidente de la Concha y archivero, Florián Ferrero, conocía muy bien a Ricardo Flecha. "Es una pena. Hemos sido amigos toda la vida y casi cuanto menos sufriera, mejor. Se nos ha marchado un gran artista, su obra ahí permanece. Muy triste".

Cuenta cómo, "aunque había una diferencia de edad de casi diez años yo he conocido a Ricardo desde los 17 años. De hecho tengo las obras primeras de Ricardo y hace cinco días me decía que había encontrado un dibujo de su primera obra, que la tengo yo y ese sábado pasado me la iba a llevar, pero no ha podido ser. Muchas aventuras, mucho cariño entre los dos, soy el padrino de su hijo, se enfadó porque no pude ser el padrino de boda. Al final mucho pasarlo bien...y muchas tristezas".

García: "Un gran artista"

La presidenta de la Junta pro Semana Santa, Isabel García Prieto lamentó la pérdida de Ricardo Flecha, una persona que colaboró activamente con la junta de cofradías. "Era un gran artista y sobre todo una gran persona que ha dejado una huella imborrable. Su recuerdo permanecerá siempre".

Con la Junta pro Semana Santa "ha tenido una relación muy estrecha durante años. Siempre acudía a él cuando venía una autoridad a visitar el Museo de Semana Santa porque la explicación que daba de todas las obras era magnífica. Siempre los recibía con una sonrisa y sobre todo siempre tenía un punto de vista original o una anécdota para poner el broche a esa visita".

Almeida: "Honesto"

Dentro del mundo del arte, el galerista Ángel Almeida recordó que en una de sus últimas exposiciones en Espacio 36, "Fondo de arte", había una "Piedad" de Flecha y que había hecho también una muestra individual con el maestro, a quien calificó de "honesto y humilde en su ejecución", destacando la mano tendida tantas veces a las jóvenes generaciones.

"Impartía clases magistrales, siempre vinculado a la madera", apuntó el galerista zamorano, para añadir que, en la medida de sus posibilidades, intentará que la obra de Ricardo Flecha "no caiga en el olvido".

Como estos son otros muchos los testimonios de reconocimiento a la figura de Ricardo Flecha, un hombre con bonhomía reconocida por todos y con un valor artístico indudable.