La vicesecretaria de Estudios del Partido Popular, Carmen Navarro, ha advertido este jueves en Zamora sobre las consecuencias que tendría para los pequeños territorios un proceso de división "entre españoles de primera y de segunda", al hilo de las concesiones que, a juicio del PP, pretende hacer el PSOE ante los grupos independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Navarro, que ha comparecido en la sede provincial del partido antes de realizar una visita a Morales del Vino, ha defendido el triunfo electoral obtenido por el PP en las elecciones del 23 de julio y ha recordado que Alberto Núñez Feijóo logró crecer en 48 escaños y alcanzar los ocho millones de votos, un botín insuficiente ante la aritmética parlamentaria que sitúa ahora a Sánchez ante la posibilidad de repetir como jefe del Ejecutivo: "Tras perder, llamaron a una oportunidad que es oportunismo e hicieron un alegato a la convivencia que es conveniencia", ha lamentado la dirigente popular.

Negociación con Puigdemont

En esa línea, Navarro ha lamentado que España se encuentre ahora "en manos de quienes no creen en la nación y de quienes están fugados, como Carles Puigdemont". "El PP va a exigir luz y taquígrafos en la negociación, aunque de momento no han puesto fecha y no sabemos cuándo será la sesión de investidura", ha apuntado la vicesecretaria de Estudios de la organización, que ha asegurado que el país se enfrenta ahora a un momento de "incertidumbre y de vergüenza".

La dirigente del PP ha citado también una supuesta reunión entre Puigdemont y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ha señalado que, tras la visita de Yolanda Díaz, "no hay dos sin tres": "Solo falta que Sánchez vaya a arrodillar a toda España ante quienes quieren romper la cohesión territorial", ha abundado Navarro, que ha opinado que todo esto forma parte de "la negociación de una amnistía que llevan pactando desde hace más de un mes".

Para la mandataria popular, ese proceso solo puede resultar perjudicial para provincias como Zamora: "¿Dónde van a ir las inversiones para Monte la Reina o la A-11?", se ha preguntado Navarro, que ha mencionado igualmente las dificultades que encontrarían los pueblos a la hora de demandar una fiscalidad diferenciada.

En este marco, la vicesecretaria de Estudios del PP considera que España ya pudo ver la semana pasada, durante la investidura fallida de Núñez Feijóo, "la dignidad y la defensa de la igualdad" que trasladó el político gallego: "Habló a los españoles de sus problemas principales", ha reiterado Navarro, que ha recalcado que "existe una alternativa" y que ha recordado que los populares controlan el grueso de las comunidades autónomas, el Senado y organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ya ante las preguntas de la empresa sobre si el PP espera una legislatura corta si finalmente Sánchez es investido, Navarro ha deslizado su preferencia por unas elecciones el 14 de enero antes que una España "arrodillada" con un Gobierno de Sánchez junto a "la extrema izquierda y los independentistas".