La batalla ganada

Estaba a un paso de perder la batalla que libraba contra sí mismo hasta que San Alfonso de Zamora se cruzó por intercesión del Padre en su camino hacia la consagración de su propio estilo. Era una contienda entre lo civil y lo religioso, el icono y la figura, la imagen o la obra. Ricardo no era imaginero, en el sentido estricto de la palabra, porque era hacedor de iconos. Sus imágenes estaban abocadas a un fracaso momentáneo para convertirse en eternas, atemporales y únicas.

La lucha interior e interminable de Flecha era contra el propio Flecha, contra sus tipos y sus formas que acabaron siendo icónicas por su irreverencia formal respecto del prototipo de la belleza clásica. No era hombre de prototipos porque había un Botero en él, una evolución de Lobo alejada de su adorado Coomonte y cercana a Abrantes y a los irrepetibles zamoranos: Barrón, Torija y Álvarez, maestro de los anteriores. Admiraba la perfección formal al mismo tiempo que la aborrecía por irreal y recreada. Ricardo no buscaba la perfección sino la revolución conceptual de lo preestablecido. ¿Cómo íbamos a entender entonces a sus romanos retorcidos y a sus Cristos delirantes y contrahechos que se enajenan de dolor?. Hay una parte de la Semana Santa que no estaba preparada para ello y hay una parte del público cofrade que no estaba abierta, pero si capacitada, para saber contemplarlo en su justa medida.

Los ojos con que mirar su repertorio, son también los del alma atribulada y el corazón ancho. Y sus imágenes, reitero, son iconos indelebles de una forma personal de ver la historia de Zamora, los orígenes de Castilla y León, la Pasión y muerte de Cristo y la evolución del hombre en su medio de vida. Abramos el pecho para respirar su libro hecho de madera y clavos, de resinas y metales y pastas, de barro y árbol trascendidos a la cúpula del manierismo reactualizado. Hoy que ya no está con nosotros queda la reflexión de su obra en un contexto y tiempo limitados porque, aunque mayor, no fue nunca adulto, y sin embargo fue hombre y artesano en todas las direcciones. No llegó a la ancianidad homenajeada pero si a la madurez definitiva, aún en introspección permanente, porque él era, es y sigue siendo el ganador –último y extraordinario– de su propia batalla.