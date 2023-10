El Plan Persona humaniza la asistencia sanitaria al paciente de Zamora

Profesionales de toda la comunidad participaron en Zamora en la I Jornada de Buenas Prácticas de Humanización en Asistencia Sanitaria, iniciativas que tratan de incidir en el desarrollo del denominado Plan Persona, enfocado a fomentar un mejor trato al paciente. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, abogó poco antes de inaugurar el encuentro en el Campus de Zamora, por humanizar la asistencia: "A veces las organizaciones sanitarias altamente tecnificadas y con una presión asistencial importante olvidan este aspecto, tener en cuenta las características del paciente, su dignidad, realizar la información correcta, con empatía, tener unos entornos asistenciales adecuados que permitan el descanso es algo muy importante".

En la jornada se han presentado 95 buenas prácticas de humanización de las que 23 se han seleccionado y de ellas diez han sido finalistas y tres premiadas.

"Cuando un paciente entra en un centro de salud o un hospital espera que haya una calidad técnica, pero también está deseando que se le trate con humanidad". Cuando no es así, el sistema, reconoció, tiene su parte de culpa, pero también los profesionales: "Muchas veces la olvidan. Entras en una consulta muy tecnificada, miras a ordenador y no miras al paciente, cuando hay que escucharlo, empatizar. Se pueden mejorar ciertos hábitos de funcionamiento, por ejemplo, evitar despertar al paciente en su descanso nocturno cuando el proceso asistencial no lo requiere".

Evitar las contenciones en la medida de lo posible es otro de los aspectos de la humanización de la asistencia.

Cole-Tour

Entre los proyectos expuestos en la Jornada está el zamorano Cole-Tour, presentado por Alberto Tamerón, subdirector de Enfermería, que consiste en "favorecer la realización de visitas virtuales para los escolares a su hospital de referencia mediante la elaboración de vídeos que contemplen un recorrido por el centro y, de esta forma, dar a conocer su funcionamiento, y minimizar el impacto y la ansiedad que les pudiera generar el entorno hospitalario".

El vídeo ya está en fase de difusión pública: ya lo conoce el personal de Sacyl de Primaria y el hospital, está colgado en la web del Complejo Asistencial y se difundirá también a través de la Consejería de Educación.

No es la única medida puesta en marcha por el Complejo Asistencial para humanizar la asistencia, ya que ha desarrollado iniciativas como la decoración de plantas como Pediatría o Radioterapia, evitar ruidos cara al descanso nocturno y otras.

"Los consultorios están abiertos", dice el consejero

La presencia del consejero trajo a colación otros asuntos, como el de los consultorios de las pequeñas poblaciones que están sin asistencia. "Hay una orden del año 91 que dice que los consultorios de menos de 50 habitantes se atienden a demanda y el resto de acuerdo a una frecuentación. Hay que tener en cuenta que la asistencia sanitaria la presta el médico y también la enfermera con sus competencias en unos consultorios que están abiertos".

Pero, incidió "todos somos conscientes que no hay médicos. Una parte importante de culpa es del Ministerio de Sanidad que por más que las comunidades autónomas le hemos pedido que tome una serie de medidas no nos ha hecho ni caso y considera como un éxito aumentar 37 plazas de médico de Familia cuando realmente hay un déficit de cuatro mil". Dijo que la Junta ha hecho los deberes, al sacar todas las plazas MIR de Familia acreditadas y poner en marcha el Plan de Fidelización para retener a 230 especialistas en la comunidad y atraer a otros 50 desde otras comunidades. "Es hora de que otros ejerzan sus competencias de formación sanitaria especializada", indicó.

El consejero rechazó por último la recomendación del Procurador del Común para que se elimine la cita previa de los consultorios locales, ya que la responsabilidad de organizar la asistencia es de la Consejería de Sanidad y la cita previa es general.