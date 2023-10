Pedro Simón presenta su última obra en Zamora

El periodista Pedro Simón, oriundo de San Marcial del Vino, presenta el jueves a las 19.00 horas en Zamora, concretamente en la librería Semuret, su nueva obra "Las malas notas" editada por Espasa. El volumen reúne una selección de más de un centenar de sus mejores artículos y reportajes de corte social publicados hasta el momento.

Son páginas con historias muy humanas, en ocasiones duras, como la de Babacar, un inmigrante senegalés que consiguió los papeles gracias a ser el babysitter de Julia; el relato del joven que se quemó el 90% de su cuerpo; el milagro de Javier, protagonista de uno de los 726 trasplantes a niños realizados en España o la escalofriante historia de Laura quien fue violada por su padre hasta los 16 años.

A lo largo de su carrera periodística, Pedro Simón, ha recibido multitud de galardones y reconocimientos, entre otros, premio Ortega y Gasset en el 2015; mejor periodista del año por la Asociación de la Prensa de Madrid en el 2016; en el año 2019 Premio de Prensa o el Premio Rey de España en la categoría de prensa en el año 2021 por su reportaje "Hugo, historia de un corazón".

Como escritor, fue el ganador del premio Primavera de novela en 2021 con "Los Ingratos", novela un homenaje al mundo rural.

Materia prima averiada

El propio periodista de El Mundo describe esta obra: "Es una recopilación del trabajo de años en el periódico, muchos reportajes pero sobre todo artículos de opinión. Hay de todo, pero sobre todo lo que hay es una forma de trabajar, que se mueve entre las miradas que tienen que ver con el dolor, la gente que está mal y las que tienen que ver con la paradoja y lo cotidiano. Las cosas que tienen que ver con nuestra vida, nuestros hijos, nuestras inseguridades, nuestras pedradas en casa...Hay mucho artículo de opinión que habla de esto y mucho reportaje relacionado, como siempre, con materia prima averiada, como yo digo, gente que está jodida, o en situación de desigualdad y que resulta ejemplar en ese momento en que se levanta y sigue caminando".

Hay muchos episodios de historias terribles de gente que, a pesar de todo, sigue viviendo, consigue levantarse y seguir adelante.

Frente al sentimiento trágico de la vida propio de la literatura y el cine españoles Pedro Simón es más de Hollywood, de que las historias acaben bien. "Es importante que los reportajes acaben con luz. Una persona que ha aguantado diez minutos leyéndote, o que está frente a lo que le estás contando en lugar de estar viendo la televisión, si acaba tu texto se merece un final bonito, algo que tenga luz. Yo siempre intento dejar un regalo de despedida para el lector, dejarme cosas buenas para el final. Pero no sólo es por esto, también creo que para la persona que se ha desnudado, la que ha contado la historia, tiene un sentido positivo que su vivencia y su dolor tengan un sentido positivo, para que ayude a los demás. Porque todos tenemos un lado de la cama y todos tenemos un dolor. Y los reportajes nos recuerdan esto, que no estamos tan solos ni somos tan raros, sino que también hay gente que pierde en sueño por otras cosas".

Abrir ventanas

Es decir, "el tipo que me ha enseñado su vida, que ha hecho un ejercicio, a veces, casi pornográfico, le vea un sentido a contar lo mal que lo pasó al perder a sus tres hijos, que esa chica de cuidados paliativos que sabe que se va a morir o que esa chica que se ha dejado 38 kilos porque tiene anorexia le vean un sentido. Yo realmente creo que tiene sentido del espejo: no soy tan raro ni tan marciano, no estoy solo en mi casa. Todo lo que sean abrir ventanas y encender luces ayuda a solucionar las cosas".

Y lo que hace bien Pedro Simón es desvelar la realidad que esconden los datos: "Sin datos no habría periodismo, es evidente. Pero si solo hay datos estamos ante una hoja de cálculo y el periodismo tiene que ir un poco más allá, tiene que implicarte, emocionarte, hacer que sigas queriendo leer, tiene que interpelarte".

"Me interesa lo que dice la gente que casi nunca puede hablar"

Pedro Simón cree en las historias que tienen "un nombre detrás y parecido al nuestros, que tienen una historia cotidiana, no gente de Marte ni de Manhattan, sino un tipo de Las Enillas, que vive en la Candelaria o que vive en Carabanchel, de las periferias siempre. Estamos acostumbrados a que nos cuenten las historias desde el centro y a mi me interesan las miradas de las periferias que también tienen que ver con esas miradas de la gente que aparece en estos reportajes, gente que casi nunca puede hablar".

Son historias que llegan, dejan huella, pero no convierten al periodista en el protagonista de la tragedia. "Abomino de la imagen del periodista doliente que pone su foto en Twitter, de perfil, fumándose un cigarro con el horizonte al fondo y pone "aquí en Ucrania, pasándolo muy mal" o "aquí en el hospital de inválidos". Los periodistas vamos, aprendemos (un montón) y regresamos a nuestra zona segura. Me parece una impostura hablar de mis heridas".