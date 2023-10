Detectados nuevos vertidos contaminantes al Duero, junto al Puente de Piedra

Apenas quince días después de los últimos vertidos ilegales detectados en el Duero a su paso por la capital que coincidieron con la muerte de peces, los residuos que podrían ser aguas fecales procedentes de algún colector vuelven a detectarse al pie del Puente de Piedra, en la margen derecha del río y acumulados sobre la poza de San Simón. La avería de algún colector que pase por alguno de los arroyos que mueren en el Duero o que atraviese el río, o una conducción ilegal podrían ser la causa de este nuevo incidente medioambiental.

El rastro de los desechos se puede observar en la zona más central del viaducto románico, si bien la corriente los orilla hacia esa parte situada en la curva que dibuja el camino de la ribera en dirección a Olivares, al pie del último ojo de la construcción medieval. Una cantidad significativa de vertidos que se podía observar sin dificultad, dada su dimensión, hacia las 10.00 horas de ayer, 2 de octubre, y que a las 17.00 horas continuaba estancada en el mismo paraje, junto a la arboleda y los juncos de esta parte de la ribera.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora, se indicaba que la incidencia se haría llegar a la Junta de Castilla y León, Administración encargada de controlar la calidad de las aguas del Duero. De hecho, el último vertido detectado el 12 de septiembre de este 2023 se indicó que podría estar relacionado con "posibles contaminaciones de aguas fecales".

El informe de la Consejería de Medio Ambiente en Zamora llevó al Consistorio a decretar el cierre inmediato de la playa de Los Pelambres al baño para evitar riesgos a la población que suele acudir a la única zona del río en la que está permitida esa actividad deportiva.

En esas fechas, aparecieron en Los Pelambres e inmediaciones varios ejemplares de peces muertos, si bien la delegada en Zamora de la Junta, Leticia García Sánchez, descartó que se tratara de un episodio de contaminación de consecuencias graves para la fauna del Duero y a causa de esa contaminación puntual.

Asimismo, negó que esta situación, que se deriva de vertidos aguas arriba del río, pueda estar relacionada con las causas que dejaron más de dos toneladas de peces muertos en la presa de Villaralbo, donde se detectó una extensa capa de grasa en la superficie el Duero durante varios días. No obstante, la conclusión de los análisis de las muestras de agua del río en este municipio no pudo confirmar que la gran cantidad de carpas y barbos muertos fuera por esa contaminación, sino más bien por las altas temperaturas que alcanzó el cauce del Duero en unos días de extremas temperaturas.

La Confederación Hidrográfica del Duero, por su parte, no llegó a descartar que lo ocurrido no tuviera que ver con vertidos contaminantes al cauce, si bien no se ha concretado cuál podría ser su procedencia, indicaron fuentes oficiales. La cuestión estaría aún en estudio.