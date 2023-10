"Me atrae la arquitectura de los astilleros y la de las montañas"

Hasta hoy se puede visitar en la galería de arte Espacio 36 la exposición "Vacíos dinámicos", una propuesta del pintor cántabro José Antonio Quintana, quien regresa a Zamora con una original colección que vuelve a tener a los astilleros y puertos como protagonistas, con su característico color herrumbroso.

–¿Qué se puede encontrar el visitante en una muestra con un título tan sugerente?

–En principio, lo que busco son paisajes que están vacíos, porque no aparece la figura humana. Se trata de paisajes industriales o zonas que están despobladas, pero que pueden llegar a ser universales. Están vacíos, pero llenos a la vez, porque, a pesar de que no está presente la figura humana, sí que existe un dinamismo gracias al agua, los cielos o la luz. Eso es lo que le aporta el movimiento.

–Son paisajes de puerto marítimo, pero bastante atípicos. ¿En qué se inspira?

–Me atrae mucho la arquitectura de los astilleros y de las propias montañas. Realmente, lo que me atrae es cómo se refleja la luz en esas arquitecturas que puede formar la naturaleza o la mano del hombre. Por eso utilizo también materiales que se alejan un poco de los que utilizan comúnmente los pintores.

–¿Cómo cuáles?

–Sobre todo, utilizo el hierro. Tengo en el estudio unas piezas de gran tamaño que voy oxidando con agua de mar y ese óxido lo voy mezclando con el óleo. De ahí que consiga esos colores tan especiales, debido a los pigmentos del óxido. Los voy mezclando y después, con un barniz con resina, los fijo para parar el proceso de oxidación.

Técnica de collage

–Además, si afina el ojo el espectador, también descubre la técnica del collage.

–A través del collage, pero también de las transferencias, busco llenar de dinamismo algo que no lo tiene. Eso me ayuda a transmitir ese ruido que puede tener el agua o el cielo. Cuando alguien pinta estos elementos, no me parece que les imprima esa característica de dinamismo. Lo que yo busco es que cuando el espectador se acerque a mi obra, descubra algo nuevo. Y es algo que luego la gente me reconoce, así que objetivo cumplido.

–¿Cómo ha surgido la colección que ha traído a Zamora?

–Además de esta exposición, este año también tenía otra en el Parlamento de Cantabria y en el centro Tabacalera de Santander, lo que me ha tenido dos años trabajando intensamente. Aquí he traído piezas expresamente realizadas para Zamora.

–¿Qué se siente al ser reconocido y apreciado en su propia tierra, con esas dos exposiciones?

–Me hace sentirme afortunado, porque además hace tiempo que no trabajo con ninguna galería de allí, desde que cerró con la que estaba. Que se acuerden de ti viendo la trayectoria que tienes fuera es muy importante. Estoy encantado de que se me haya reconocido mis veinte años de trayectoria profesional.

Regreso a Zamora

–Es la tercera vez que visita la galería Espacio 36. ¿Se siente cómodo en Zamora?

–Es que es una maravilla poder venir a esta galería por lo bien que me trata Ángel Almeida. Además, Zamora es preciosa, con esos colores ocres y azules agrisados que asocio con Castilla. Viniendo de Cantabria, me encuentro con estos paisajes horizontales que también me inspiran. Normalmente, dos tercios de mi obra es abstracta, dejando el otro tercio para la excusa figurativa, a la que otorgo dinamismo.

–¿La luz y color de Zamora podrían inspirar sus próximas obras?

–Sí y de hecho ya lo han hecho, sobre todo los campos y los atardeceres de Castilla, que se contraponen con el paisaje al que estoy acostumbrado, más montañoso y rocoso. Me atrae precisamente por ser absolutamente contrario a la zona en la que resido.

–¿Es fácil compaginar esta faceta artística con la de docente?

–Soy el director de un colegio de montaña, muy pequeño, donde además desarrollamos una enseñanza un poco atípica, basando parte de la docencia diaria en el arte, como ahora exige la Lomloe. Así que con los niños en el día a día mi trabajo está muy relacionado con lo artístico. Estoy encantado de combinar ambas facetas.