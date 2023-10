"Europa en 2050 nos obliga a ser el primer continente de cero emisiones de CO2, esto significa que tendremos que construir muchísimo más con madera, muchísimo menos con cerámica, hormigón y cemento". Es una de las ideas que dejó en Zamora Ignasi Pérez Arnal, el arquitecto encargado de la ponencia inaugural en el Congreso ITE+3R , de construcción y rehabilitación, organizado por la Junta y el Instituto Castellano Leonés de la Construcción, inaugurado por el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, en el Teatro Ramos Carrión, al que asisten 400 profesionales de toda España.

Pérez Arnal habló sobre algo "muy novedoso, las capacidades aumentadas dentro del setor de la construcción y es como la inteligencia artificial, todos los sistemas de inteligencia se pueden incorporar en el día a día del ciclo de vida de un proyecto constructivo". Unos sistemas que se pueden aplicar en cualquier punto del proceso, desde "hacer una promoción inmobiliaria, cómo se puede automatizar un proyecto arquitectónico, cómo puedes vigilar que no haya ningún accidente en una obra, cómo puedes trabajar toda la planificación el calendario de una obra y por fin terminar un proyecto en el tiempo contratado y con el presupuesto que se había aceptado, algo muy difícil en la construcción".

El arquitecto constata que "el sector de la construcción es uno de los sectores más primitivos, es el que menos digitalizado está y el que menos ha evolucionado en los últimos 60-70 años. Estamos colocando ladrillos como los sumerios hace seis mil años, con el mismo tipo de cerámica y mortero y eso ahora llega la industrialización, la sostenibildiad la digitalización y vamos a sufrir unos cambios muy imporantes. Y de aquí en este congreso poder abordar eso para cambiar el sector".

Es un sector que tiene enre el 8 y el 15% del PIB en todos los pasíses del mundo "y es uno de los más retrasados tecnológicamente. Y si no podeis pensar donde veis un robot en una obra o de que manera podemos integrar gracias a esta inteligencia más personas a un sector que ha dejado de ser atractivo para los jóvenes. Necesitamos cambiarlo radicalmente".

El experto abogó por "introducir maquinaria, robotización, automatización, mecanización" en el sector de la construccion, "algo que en una obra ahora no se ve" y que podría redundar en aspectos como la productividad o la seguridad laboral. "Es un sector en que cada dos días se nos muere una persona en España y eso no pasa en ningún otro sector. Esto significa que podemos tener detectores de cómo las personas caminan dentro de una obra, si van equipadas o no, si están en la msima posición durante muchos minutos lo que aumenta el riesgo de siniestro son datos que podemos introducir ya rápida y urgentemente en nuestro sistema.

Inauguración de las autoridades

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, destacó en la inauguración la importancia del congreso, en el que habrá ponencias sobre "dos obra importantes, como el Conservatorio y el Centro Cívico"

Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio incidió en la importancia de la rehabilitación y cómo Castilla y León ha sido pionera en este campo, con regulación desde 2014 cuando en el resto del país "todavía no se hablaba ni de eficiencia energética, ni la necesiad de dar nueva vida a los edificios usados".

"Llevamos rehabilitadas en torno a 25.000 viviendas en Castilla y León en todos estos años con unas inversiones en torno a 340 millones de euros y ahora mismo tenemos conovados cien millones de euros para que las comunidades de vecinos o propietarios individuales presenten a subvención de la Juna de Castilla y León un proyecto de rehabilitación, necesitamos que se implique la ciudadanía primero por su propio beneficio econñomico porque significa ahorros muy relevantes en la factura energética de la calefacción y por tanto también la caidad de vida, pero también por el cuidado del medio ambiente, evitar la emisión de toneladas de CO2 a la atomósfera", afirmó el consejero. Una convocatoria abierta hasta final de año.

De hecho en las 119 vivendas de protección oficial y promoción pública "todas van con eficiencia energécia, consumo casi nulo". Señaló el consejero la necesidad de acelerar el ritmo de rehabilitación de viviendas, tanto en España como en Castilla y León.

En el acto de inauguración participaron, entre otros, Ángel Marinero, secretario general de la Consejería de Vivienda, Eva Testa San Juan, presidenta del Instituto de la Construcción de Castilla y León, María Pardo, directora general de Vivienda de la Junta y Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio.

Discotecas

Con respecto a la seguridad en las discotecas, a raíz del trágico incendio de Murcia, tanto el alcalde como el consejero indicaron que hay una normativa muy exigente respecto de este tipo de establecimientos. El alcalde, no obstante, no descartó que se lleven a cabo inspecciones rutinarias, pero no las vinculó a los sucesos de Murcia.