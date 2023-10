El humor y la música representan las disciplinas que acogerá esta semana el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Así el jueves Ángel Martín representará "Punto para los locos", mientras Borja Niso homenajeará a Ludovico Einaudi este domingo.

El polifacético Ángel Martín regresa a las tablas del Ramos tras el lleno absoluto del año pasado. En esta ocasión, también estará acompañado por un patio de butacas sin un hueco libre para presentar su nuevo trabajo, “Punto para los locos”, en el que Martín hace una profunda reflexión sobre todo lo aprendido tras el brote psicótico que sufrió en 2017 y que inspiró tanto este espectáculo como un libro homónimo.

Su propósito con el análisis de aquel episodio es que el público se dé cuenta de que “lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a qué volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios o la impaciencia e intentar que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro punto para los locos”, tal como reza la presentación del show en palabras del propio cómico que volverá al escenario del Ramos el próximo jueves 5 de octubre, a las 20.30 horas.

Además el domingo 8, el pianista autodidacta Borja Niso ofrece un show considerado el mejor tributo a Ludovico Einaudi en España y al que ha añadido tintes autobiográficos. Tras el éxito cosechado en sus dos primeras temporadas, Niso recala por primera vez en Zamora con una impactante escenografía y la innovadora idea de unir piano teatralizado, voz, danza y llamativas proyecciones para acompañar a la pianista Cristina Gatell y a la voz de Alberto Collado, quienes juntos “crean una atmósfera única, íntima y mágica”.

Tan original propuesta podrá verse en el liceo este domingo a las 19.00 horas, según explican desde el Ramos Carrión.

Entradas

Las entradas para ambos espectáculos ya están disponibles tanto en taquilla, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en la web del teatro.