Poblado desde antiguo, el Casco Histórico de Zamora es zona proclive a que aparezcan restos de edificaciones anteriores a poco que se rasque un poco el terreno. Es lo que ha pasado en un solar de la calle Ramón Álvarez. Un promotor pretende construir un edificio en el solar pero antes, como es preceptivo, encargó la oportuna excavación arqueológica.

Y aparecieron restos, vaya si aparecieron, perfectamente visibles de edificaciones anteriores a poca distancia del suelo. Ya la profesional encargada de la excavación, sin embargo, apuntó a los promotores que los restos encontrados no tenían mayor interés histórico o artístico, o no tanto como paralizar el proyecto, que podrá seguir adelante.

Una impresión que ratificó también el servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que ha dado su visto bueno para que pueda proseguir el proyecto cuando llegue el momento, aunque ha sugerido que alguno de los elementos singulares encontrados se podría integrar en la nueva construcción, aunque fuera de su emplazamiento original.

Muralla

Construir en el Casco Antiguo tiene también otros condicionantes, explica el promotor, ya que este solar deberá dejar un espacio libre con relación a la Muralla, aunque de momento este callejón no tenga acceso al no poder proseguir con la edificación siguiente. Eso sí, la normativa exige que las edificaciones no se peguen a la Muralla y eso es lo que ha de cumplir este edificio.

La idea inicial es levantar un inmueble respetando todas las características de la zona, en pleno Casco Antiguo, muy cercana a la Plaza Mayor, pero para construir viviendas de alquiler turístico, dotaciones que parecen en principio adecuadas en un espacio que se encuentra a poca distancia de los mayores atractivos monumentales.

En este caso, además, los hallazgos de los restos de edificaciones anteriores no van a condicionar en nada el futuro proyecto constructivo.