Aitor González, el aspirante de la diversidad a Míster España es zamorano

Cuando Aitor González tenía 15 años, y sentía la desazón de quien se ve diferente, se dio de bruces por casualidad con una persona que explicaba en la televisión, casi punto por punto, lo que a él le venía ocurriendo desde que tenía uso de razón: "Me identificaba con todo", cuenta ahora, otros 15 años después, este madrileño con raíces zamoranas. El hombre que estaba al otro lado de la pantalla era un chico trans del País Vasco, que se atrevió a contar a toda España su realidad cuando la sociedad aún no estaba tan familiarizada con esas realidades diversas. Aitor inició entonces un proceso para ser él mismo; un viaje con "altos, bajos y lupins" en el que a veces ha tenido que avanzar solo, pero que le ha llevado a construirse a sí mismo y a enorgullecerse de aguantar en pie todo el proceso.

Media vida después, a los 30, Aitor trabaja como técnico laboral tras graduarse en Educación Primaria. Fuera del trabajo, disfruta con el karaoke, ama la fotografía, se aventura con la escalada y, ahora también, carga sobre sus hombros con la responsabilidad de haberse convertido en el segundo hombre trans que participa en el certamen Mister RNB España 2023, el concurso que toda la vida sirvió para premiar la belleza y que, sin perder de vista esos atributos, ahora da valor también a la personalidad, las capacidades y los conocimientos de los candidatos.

Como en el certamen de siempre, cada participante representa a una provincia y Aitor González será quien intente llevar a lo más alto la bandera de Zamora, un símbolo que, si bien no es el de la tierra que le vio nacer, tampoco le es ajeno. Su bisabuelo procede de la provincia, según cuenta el candidato a Mister RNB España 2023, aunque los derroteros de la vida le llevaron a Ciudad Real, donde se casó e hizo la vida. Ahora, uno de sus descendientes tratará de honrar sus raíces en el concurso que vivirá su momento álgido el próximo 22 de octubre en Salou.

Antes, desde la semana previa, los candidatos convivirán, afrontarán una serie de pruebas y tratarán de demostrar un ramillete de conocimientos para posicionarse entre los favoritos y pasar los cortes previstos en la dinámica del certamen. El primer reto para Aitor y sus compañeros será estar entre los 24 mejores; después, entre los 12; más tarde, entre los 5; y finalmente, en la terna ganadora que optará a participar en Mister Supranational, Mister International, Mister Global y Caballero Universal, con la opción añadida de contar con un contrato de representación con alguna de estas organizaciones.

El objetivo de Aitor es llegar lo más alto posible dentro del concurso después de un proceso de elección discrecional en el que hizo valer sus capacidades. Su amistad con el único chico trans que había participado hasta ahora, y que logró colarse en el top 24 como representante de la provincia de Ávila hace dos ediciones, le sirvió como contacto inicial para acceder a un certamen en el que tratará de dar visibilidad a esa "España diversa" que tantas veces se ha visto huérfana de referentes en espacios como este.

El propio representante zamorano echó de menos este tipo de asideros durante la fase de construcción de su identidad. Hasta los 20 años, Aitor no comenzó a hormonarse y padeció muchas veces en soledad y sin ejemplos lo que entonces se antojaba como una montaña inmensa ante su futuro. "Quiero ser ese ejemplo que no tuve", admite Míster RNB Zamora 2023, que se atreve con un consejo para los que se sitúan en el punto de partida: "Que aprendan con el proceso, con todos los cambios; que no se queden solo con detalles como que les va apareciendo la barba", reflexiona con la tranquilidad de quien ha llegado al puerto.

"Al final a las personas trans se nos cuestiona e invalida constantemente haciéndonos creer que somos menos y que nunca seremos de verdad. Por ello, con este certamen quiero demostrar que todos somos válidos y dar esa visibilidad que tanta falta sigue haciendo", zanja el representante zamorano.