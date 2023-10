Comienza en curso 2023-2024, el tercero en el que Antonio Rodríguez González está al frente de la UNED en Zamora, una universidad con medio siglo de experiencia, a la cabeza de la enseñanza semipresencial y con una amplia oferta de grados para la formación en diferentes ramas.

–¿Cómo valora este tiempo como director de la UNED en Zamora?

–Es un trabajo apasionante, al margen de los disgustos que se pueda llevar uno, sabiendo que se necesita más para seguir ofreciendo mucho más. Lo que es impagable en esta universidad son nuestros alumnos. Los tutores vienen con verdadero entusiasmo, porque les devuelven el 101%. La satisfacción que produce cada uno de los aprobados es increíble y ese es el motor que hace funcionar este centro.

–¿Qué aporta el centro a la sociedad zamorana?

–Todos conocemos a personas cuya vida ha cambiado completamente gracias a su esfuerzo en la UNED, consiguiendo una titulación, mejorando su profesión y redundando en el entorno, porque uno de los principales aportes que hace esta universidad es que la mayor parte de nuestros titulados se quedan en el territorio. Algo muy importante, porque hay que tener en cuenta que cada año terminan su grado entre 150 y 200 personas y muchos de ellos quedan en Zamora, Salamanca, oeste de Valladolid y sur de León, que es nuestro radio de acción. Con estos titulados se mejora la productividad de las comarcas y se retiene talento, a diferencia de otras universidades en las que los chicos jóvenes ven sus horizontes muy lejos de aquí. Ese plus de retención del talento creo que es algo que tenemos que poner en valor, porque se necesita mucho como comunidad para seguir avanzando.

–¿Qué perspectivas hay para este curso que acaba de arrancar?

–El período de matrícula todavía está abierto hasta el 23 de octubre, así que aún no sabemos con seguridad los alumnos que vamos a tener, pero podemos ver un pequeño aumento. Por estas fechas, en comparación con el año pasado, hay cien matrículas más, pero esto no es significativo, porque depende de muchos factores, como las fechas de los exámenes o las confirmaciones de las notas. El aluvión de matriculaciones vendrá cuando ya se sepan todas las calificaciones y los alumnos calculen de cuántas asignaturas se van a matricular finalmente.

–Por lo menos, parece que la matrícula se mantendrá.

–Y lo lógico es que incluso suba un poco, porque el año pasado pusimos en marcha tres nuevos grados, que ahora tendrán el segundo curso.

–¿Ha cambiado el perfil del alumno de la UNED?

–En los últimos tiempos estamos observando algo novedoso y empezamos a creer que es incluso estructural, porque ya son varios años donde al alumno tradicional, es una persona de entre 25 y 35 años que abandonó sus estudios y los recupera ahora o que no pudo estudiar en su día, se está uniendo de forma exponencial, sobre todo después de la pandemia, un buen número de alumnos que termina la EBAU y se incorpora a esta universidad.

–¿Cuál puede ser la razón?

–Suponemos que primero se debe a aspectos económicos, porque quedarse estudiando en su ciudad es mucho más barato, al no tener que desplazarte a otro lugar, pero también puede pesar aspectos afectivos, como pareja, amigos o familia, que hacen que finalmente se decanten por nuestra universidad.

–Así que es un colectivo afortunadamente en alza.

–Pero los jóvenes nos siguen conociendo poco, así que, como ya hicimos el pasado año, este curso iremos a los institutos de las zonas de influencia para explicarles quiénes somos y qué grados pueden estudiar con nosotros. No nos importa ser el plan a, o el b si no les llega la nota e incluso el c, porque, a fin de cuentas, de lo que se trata es de que tú puedas hacer aquello que deseas. Aunque tienen que tener muy claro que estudiar en la UNED es difícil, aquí no regalamos nada. Somos herederos de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos y creemos totalmente en la libertad del individuo y en su capacidad de organización y aprendizaje por sí mismo. Lo que damos son muchos medios, pero el alumno tiene que organizarse, por eso recibes tanto cuando ves que superan las materias, porque se reconoce ese gran esfuerzo, ya que nuestros exámenes son muy rigurosos. De ahí también nace nuestro prestigio.

–¿La presión de la UNED es mal llevada por algunos?

–Estamos consiguiendo que la cifra de abandono vaya bajando, porque cada vez cala más en la gente que lo mejor es que antes de matricularse se acerque por el centro para que le asesoremos bien sobre las asignaturas de las que se puede matricular con garantías. Tienen que tener en cuenta que nuestra metodología es diferente, de hecho, es mejor, porque los tiempos nos están dando la razón. Llevamos desde hace cincuenta años con la modalidad semipresencial, así nació la UNED, y en los últimos tiempos, acentuándose mucho a partir de la pandemia, muchas universidades, tanto presenciales como online, se están adhiriendo a este sistema de semipresencialidad. Se trata de un modelo es distinto con una metodología diferente.

–¿En qué sentido?

–Los alumnos deben conocer de verdad cómo funciona y para ello les podemos orientar en cómo hacer la matrícula y en cuántas materias deben cursar. Siempre vamos a limitar sus aspiraciones, pero es importante que vean que no se puede con mucho, porque, año tras año, vemos cómo personas que se matriculan de muchas asignaturas al final se desencantan. porque ven que no pueden con todo. Y eso es un fracaso personal, un sueño roto, pero también es un fracaso de la institución y de la sociedad en su conjunto, porque perdemos talento.

–¿Con qué bazas cuenta la UNED?

–No prescindimos de los exámenes, pero tenemos una metodología distinta, diferente a la de cualquier otra universidad, ya sea pública o privada. Contamos con doscientos mil alumnos repartidos por toda España, entre la sede central de Madrid y sesenta y un centros y 200 aulas, llegando hasta el último rincón del territorio del país, sin contar las aulas que tenemos en el extranjero y las ciudades en las que examinamos aunque no tengamos centros, ya sean instituto Cervantes o embajadas. Somos el mayor campus de Europa, a muchísima distancia del segundo. Pero, a pesar de esas cifras astronómicas, intentamos la cercanía de las aulas.

–¿Eso transforma a la UNED en muy competitiva?

–Es como elegir entre el original y la copia y nosotros somos los primeros. Es cierto que ahora hay muchas universidades que tienen la modalidad semipresencial, pero nosotros lo llevamos haciendo desde el principio y hemos creado el sistema. También contamos con la ventaja de que no tenemos límite de plazas ni nota de corte, por lo tanto, alumnos que tienen el sueño de hacer una determinada carrera ven que no tienen por qué renunciar a él si no alcanzan la nota que se solicita en la universidad pública.

–¿Continúa también ese grupo de alumnos que estudian por el simple placer de saber?

–Eso sigue existiendo, aquellos alumnos que no estudiaron en su día o que hicieron otra carrera, pero que su sueño era haber hecho, por ejemplo, Historia del Arte. Y quieren aprender sobre ello, pero no viniendo a los cursos de la UNED Sénior o los del Románico, sino que quieren estudiarlo en profundidad. En el pasado se plantearon que esas carreras no tendrían futuro económico y estudiaron otra cosa y ahora que tienen tiempo lo hacen por puro placer. Suelo decir que nosotros somos el principal elevador social, porque somos una universidad que realmente garantiza la igualdad de oportunidades, yendo un punto más allá que el resto de universidades, porque lo hacemos en todos los territorios, porque, por ejemplo, tenemos alumnos de Madrid o de Porto en Sanabria. Llegamos a todos con los mismos medios y les damos las mismas oportunidades. Y esa es una de nuestras grandes potencialidades como esa igualdad de oportunidades a todas las personas. Es nuestra seña de identidad.

–¿Cuáles son los grados más demandados por los alumnos de la UNED en Zamora?

–Eso no ha cambiado y siguen siendo, por este orden, Psicología, Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Historia del Arte y Geografía e Historia. Luego tenemos carreras que no estando tan demandadas, pero que son especialmente importantes para la provincia, como pueda ser Ingeniería Informática o Economía. Tenemos 23 grados y, aunque unas tienen mayor importancia económica que otras, al final todas redundan en el beneficio de la provincia, ya sea en el aspecto cultural o en el puramente económico.

–¿Cómo ha ido el primer año de las nuevas titulaciones como Educación Infantil, Ingeniería de la Energía y Ciencias Ambientales?

–El primer curso ha ido en la línea de lo que esperábamos. En Educación Infantil hemos tenido una cifra cercana a los 40 alumnos, lo esperable para una carrera muy demandada en nuestro territorio. En las carreras técnicas el número de alumnos es menor y además los costes se disparan. En Ciencias Ambientales hemos tenido unos 18 alumnos y en Ingeniería de la Energía una docena, ambos da en la línea de lo esperado.

–¿Habrá pronto nuevas titulaciones?

–De momento no nos planteamos añadir más hasta que no se solucionen algunos problemas, como los de espacio, porque necesitamos, por ejemplo, laboratorios para las carreras más técnicas. Pero nuestro objetivo es impartir la totalidad de los grados que tiene la UNED, porque creemos que los zamoranos tienen que tener derecho a poder hacer cualquier carrera sin sentirse obligado de tener marcharse al territorio.

–¿Qué oferta añadida se ofrece desde Extensión Universitaria?

–Este año vamos a tener una exposición de esculturas geométricas, cedida por la Sociedad Española de Matemáticas que está muy demandada y hemos conseguido que venga a Zamora el próximo mes de febrero. Nos gustaría que los institutos pudieran visitarla. Ha sido un privilegio poder conseguir esta muestra que está solicitada por muchas otras instituciones. Coincidiendo con ella, vamos a hacer unas jornadas con conferencias semanales de matemáticas y arte. Y como queremos avanzar en mostrar las potencialidades de la ciencia desde esta universidad, también vamos a hacer un curso en marzo sobre inteligencia artificial, entre otras propuestas.

–Otras propuestas desde el centro zamorano, como la UNED Sénior, ¿ha venido para quedarse?

–Eso, sinceramente, es un éxito que nos desborda. En cuanto abrimos el plazo de matrícula siempre se forman colas y se cubre enseguida las plazas, que son de 120 estudiantes por cada curso, dejando a mucha gente en lista de espera. La próxima semana empezamos en Puebla de Sanabria y en Benavente y una semana después será en Zamora. El área de arte es siempre de las más demandadas.

–¿Cuál es el objetivo?

–Se trata de impartir conocimiento de una manera rigurosa y científica y es complejo, porque a la vez tiene que ser atractivo para una persona que no tenga formación previa, pero también para alguien que tenga una base, con lo cual son clases muy reconfortantes, pero también muy difíciles de preparar. Y al final del curso no les exigimos nada más allá de que completen una encuesta para que nos evalúen aspectos como las instalaciones o medios tecnológicos, pero también a los propios profesores, algo que se tiene muy en cuenta.