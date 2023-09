Ciudadanos Zamora critica la expulsión de Igea y pide que la dirección se lo piense

El secretario de Comunicación de Ciudadanos en Zamora, Sergio Colino, lamentó este viernes la expulsión del partido del exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que había criticado abiertamente la decisión de la formación de no presentarse a las elecciones del pasado 23 de julio. El representante de la provincia, uno de los últimos supervivientes de la marca en el territorio, dejó claro que "el talento de quien sigue al pie del cañón no debe cuestionarse, y mucho menos por motivos personales".

A juicio de Colino "en cualquier partido político debe haber diversidad de opiniones, de pensamientos y de corrientes, algo que siempre ha caracterizado al proyecto" de Ciudadanos. De ahí que el responsable de Comunicación del partido en Zamora estime que la dirección "se ha equivocado taxativamente" con el expediente que acabará con la militancia de Igea en la organización.

Para Sergio Colino, "en las últimas elecciones autonómicas, hay que reconocer que, pese al resultado general del proyecto", Igea "sí consiguió mantener el tipo y seguir al pie del cañón", al obtener un asiento en las Cortes por Valladolid, algo casi inédito para la formación naranja en este ciclo municipal y autonómico.

Otro "error grave"

Asimismo, desde el punto de vista del secretario de Comunicación de Ciudadanos en Zamora, no es la primera vez que la dirección nacional comete un error grave relacionado con la actividad del partido en Castilla y León: "En 2019 ya se decidió de forma errónea mantener al Partido Popular en la Junta y no se propició la necesaria alternancia política", destacó Colino, que reivindicó la pertinencia del proyecto liberal ahora que Vox está en el Gobierno. "Ahí nos equivocamos. No vayamos a tropezar dos veces con la misma piedra y en el mismo sitio", añadió.

En esa línea, Colino demandó que la dirección nacional se afane ahora por "retener el talento y a personas como Igea". "Mientras otros salieron a buscarse su sillón a otras formaciones políticas, él se mantuvo fiel al proyecto en todo momento", advirtió el zamorano, que le pidió reflexión a su partido para conservar a su procurador en un contexto donde "la peineta de Mañueco es la norma" y los liberales han de "representar la política de verdad".

Horas antes de las declaraciones trasladadas por Colino a este medio, el exparlamentario de Ciudadanos por la provincia, José Antonio Bartolomé, que ahora comparte el proyecto "Nexo" con Igea, también salió a defender a su compañero: "Esta es la prueba de que la lealtad ciega al líder es lo que ha imperado desde hace mucho tiempo en Ciudadanos, y explica su situación actual. Francisco Igea es ejemplo de lealtad, compromiso con la palabra dada y defensa de los intereses de los ciudadanos, y seguirá siéndolo", apuntó.

El caso de Requejo

La dirección de Ciudadanos, por su parte, ha exigido a Igea que entregue su acta "por ética y coherencia", después de que el procurador haya avanzado que no tiene intención de hacer tal cosa. "No entenderíamos lo contrario tras tantas lecciones de dignidad", indicó el partido, que recordó el episodio en el que el procurador pidió a Francisco José Requejo, que era presidente de la Diputación de Zamora y afiliado a Ciudadanos, que dejara su acta cuando fundó Zamora Sí en febrero de este mismo año.