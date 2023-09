El Teatro Ramos Carrión presenta 'LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE' de Borja Niso, un musical que ha cautivado a más de 67 mil espectadores de todas las edades. Se trata de un espectáculo innovador de piano teatralizado, con música, voz, danza y una proyección sincronizada, donde el alma del pianista (Cristina Gatell) y su voz interior (Alberto Collado) interactúan con el público creando una atmósfera única, íntima y mágica. El Teatro Ramos Carrión y La Opinión de Zamora sortean dos entradas para disfrutar de este espectáculo el próximo domingo 8 de octubre a las 19:00 horas.

Además, esta semana Multicines Zamora recomienda la película "Cerrar los ojos", la historia sigue a Julio Arenas, un actor español famoso que desaparece durante el rodaje de una película. Aunque su cuerpo nunca se encuentra, la policía concluye que tuvo un accidente cerca del mar. Años después, un programa de televisión revive el misterio al mostrar imágenes inéditas de su último trabajo, filmadas por su amigo íntimo, el director Miguel Garay. Además esta semana se estrenan varias películas emocionantes, incluyendo "Saw X", donde John, desesperado y enfermo, viaja a México en busca de un tratamiento experimental y arriesgado para curar su cáncer mortal. Además, "Los Mercen4rios" presenta a Barney Ross y su equipo de mercenarios enfrentando un nuevo y emocionante desafío en una película de acción. En "La Ternura", La Reina Esmeralda, quien ha experimentado la opresión de los hombres a lo largo de su vida, está decidida a que sus hijas no sigan el mismo destino y lucha por su libertad. Por último, en "El Creador", en un futuro donde humanos e inteligencia artificial están en guerra, Joshua, un ex agente de fuerzas especiales afectado por la pérdida de su esposa, es reclutado para cazar y eliminar al Creador.

