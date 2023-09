Las empresas de Zamora conectan con el talento joven que pretende quedarse

Zamora tiene 1.181 jóvenes en situación de desempleo. El dato lo dio este martes el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia, Enrique Oliveira, que señaló que, mientras estos chicos y chicas anhelan una oportunidad laboral, existen empresas asentadas en el territorio que se encuentran a la caza de talento para reforzar sus plantillas. La unión entre las voluntades de quienes aspiran a trabajar aquí y aquellos que pueden ofrecerles una alternativa para lograrlo genera la esencia de la Feria de Empleo y Emprendimiento organizada este martes en el Ramos Carrión.

559 inscritos

La propia Cámara de Comercio fue la encargada de organizar una cita que cumplía su sexta edición y que sigue sumando participantes cada año, tanto de una parte como de otra. En esta ocasión, la cifra de inscritos aspirantes a un empleo se elevó hasta los 569, muchos de ellos procedentes de institutos y de centros de Formación Profesional, aunque no dejaron de acudir alumnos universitarios de distintas titulaciones, así como otras personas en búsqueda activa de un trabajo que se pasaron por su cuenta. Allí se encontraron con 21 empresas asentadas en Zamora y también con otros potenciales empleadores, como los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ofrecen una alternativa vía oposición.

El intercambio de información, de ideas y de teléfonos fue constante entre ambas partes, en una acción que facilita la vida de quienes quieren quedarse en Zamora y de aquellos que buscan reforzar sus proyectos de negocio con el talento local. La cita también incluyó seminarios y charlas que permitieron a los inscritos adquirir nuevos conocimientos de cuestiones tan relevantes en esta tercera década del siglo XXI como la inteligencia artificial, que empieza a ocupar un lugar central en el tablero de ciertas disciplinas profesionales.

El evento contó, además, con el apoyo institucional de administraciones como la Junta de Castilla y León. De hecho, hasta el Ramos Carrión se desplazó el secretario general de Industria, Comercio y Empleo, Alberto Díaz Pico, que celebró la organización de un evento que "ayuda a que las empresas presenten sus ofertas de empleo directamente a aquellas personas que están buscando trabajo". El responsable autonómico defendió que estas ferias sigan adelante en Zamora, un lugar con mejor tasa de paro que la media de España, pero que "sigue por debajo del resto de Castilla y León y debe continuar mejorando".

"Ya vamos mirando de todo en el periódico o en Infojobs"

Los asistentes a la Feria de Empleo y Emprendimiento acudieron con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral que se ajustara a su currículum, ahora que su etapa educativa va tocando a su fin: "A estas alturas ya vamos mirando todos en el periódico o en Infojobs", admitió Sergio Zazo, estudiante de un ciclo superior de Realización en La Vaguada. Este alumno asegura que le gustaría quedarse en Zamora si finalmente encuentra una oportunidad dentro del sector audiovisual, algo que pone en duda en estos momentos.

Más opciones de futuro en la provincia ve Andrés Blanca, un estudiante de Ingeniería Mecánica que también tiene formación previa en Informática: "He visto que aquí hay oportunidades relacionadas con la carrera y áreas en las que me puedo desenvolver", defendió el participante, que se mostró más optimista que Marcos Cuervo, un estudiante de FP de Informática que lamentó que, en programación avanzada, la provincia no ofrece todas las opciones que le gustarían.

En cuanto a los responsables de las empresas que ofrecen las oportunidades, una de las que más personas atrajo fue Gamez Studio, un negocio dedicado a los videojuegos: "Estamos aquí para captar gente joven y porque apostamos por el talento de Zamora", explicó uno de sus miembros, Aleix López, que aseguró que la marca busca gente que sepa hacer "cuantas más tareas mejor". En el caso de Moralejo Selección, uno de los representantes de su equipo de Recursos Humanos, Álvaro Ramos, puso sobre la mesa el catálogo de puestos disponible en una empresa en crecimiento dentro de todos sus departamentos.