Corría el año 1967. El Banco Castellano, fundado a las puertas del siglo XX en Valladolid, y que había desembarcado en Zamora casi dos decenios más tarde, decidió crear un edificio acorde a sus capacidades y mandó construir una nueva sede en la esquina que ahora comparten la calle de Santa Clara y la plaza de la Constitución. Adolfo Bobo y Salvador Álvarez Pardo fueron los arquitectos encargados de diseñar este inmueble que se elevó "sobre una estructura metálica, algo aún no muy común en aquel momento", según refleja el trabajo académico que cita esta construcción, elaborado por Estefanía Martín Carbajo.

En la fachada más visible desde la vía pública, se puede observar desde entonces un mural escultórico de Tomás Crespo que sirve como homenaje a los trabajadores del campo y que le otorga otro punto de singularidad a un inmueble que poco después, en 1970, pasaría a manos del Banco Bilbao, que absorbió en ese momento al Castellano. Con el paso del tiempo y de los cambios en la estructura bancaria española, las oficinas pasaron a manos del BBVA, que conserva el funcionamiento original del inmueble como centro de trabajo para empleados de banca.

Las particularidades de este edificio, muy moderno para la época, y con una cuidada decoración interior al estilo castellano, recibirán un reconocimiento pronto, con motivo de la Semana de la Arquitectura 2023, que se celebrará durante el próximo mes de octubre. El Colegio Oficial de Arquitectos de León procederá a la colocación de placas informativas en edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna incluidos en los registros "Docomomo Ibérico" y ubicados en La Bañeza, Palencia, Zamora y Salamanca. El Banco Castellano se encuentra entre los inmuebles escogidos por los profesionales.

La Fundación Docomomo

Conviene subrayar aquí que Docomomo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement, por la composición de su nombre en inglés) se corresponde con una organización internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del movimiento moderno.

La Fundación Docomomo Ibérico, con sede en Barcelona, coordina la consecución de esos objetivos en España y Portugal. Desde el inicio de sus actividades, en 1993, este colectivo ha llevado a cabo numerosas iniciativas de documentación y estudio del patrimonio moderno en los territorios ibéricos que se han concretado en bases de datos online, publicaciones, exposiciones, congresos, rutas de arquitectura y campañas de protección de edificios, entre otros.

El propósito que dio origen a Docomomo fue estudiar y documentar la arquitectura del movimiento moderno con el fin de lograr su reconocimiento como parte de la cultura del siglo XX, su protección patrimonial y conservación para el futuro.

Según el propio colectivo, para ello ha sido indispensable identificar qué edificios constituyen este patrimonio, conocer las circunstancias que les dieron origen, documentar los proyectos que las generaron y evaluar sus condiciones actuales. Este trabajo constituye el Registro Docomomo Ibérico realizado en sucesivas fases. En una primera fase general se estableció un estado de la cuestión a través de los 166 edificios que se estimaron más representativos del periodo comprendido entre 1925 y 1965 en los territorios ibéricos. A partir de ahí, en sucesivas fases, se han ido documentando las diferentes temáticas de la arquitectura moderna: industria, vivienda y equipamientos. A estos trabajos siguió una ampliación temporal de los registros, que abordó el periodo comprendido entre 1965 y 1975. El resultado es un extenso catálogo que recoge la mejor arquitectura de la vinculada a la modernidad del siglo XX y que engloba 2.438 obras, entre ellas algunas de Zamora como el citado Banco Castellano que pronto contará con una señalización física sobre su fachada.

El objetivo de las placas

Con la colocación de placas en edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna del siglo XX, el Colegio de Arquitectos de León "pretende trasladar a la sociedad y a sus representantes la importancia de este patrimonio, así como poderlo en valor como parte de la cultura del siglo XX para lograr su protección patrimonial y conservación", según explicaron desde el colectivo tras anunciar los inmuebles que habían escogido para llevar a cabo esta acción.

En concreto, aparte de la antigua sede del Banco Castellano en Zamora los inmuebles que contarán con esta distinción serán la Clínica de la Maternidad (1958) del arquitecto Luis Aparicio Guisassola, situado en La Bañeza (León); el edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia (1956-1958) de Ambrosio Arroyo y José María Alonso de Lomas, en Palencia; y la escuela de Artes y Oficios de Salamanca (1964-1968) de Gonzalo Ramírez Gallardo y José Antonio López Candeira, en la capital charra.