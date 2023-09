Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zamora han defendido el "cumplimiento escrupuloso" de la normativa relativa a las declaraciones de bienes, pese a no haber dado el permiso para su publicación en la página web de la institución. El grupo municipal ha salido al paso de la polémica levantada por su negativa a permitir el acceso de los ciudadanos a estos documentos, consentimiento que sí han dado los 23 ediles restantes que forman parte de la Corporación Municipal. Al respecto, tanto Javier Eguaras como Fernando Lozano han asegurado no entender la información facilitada por el equipo de Gobierno y han relatado cómo cumplieron con la obligación de presentar estos papeles antes de tomar posesión el pasado 17 de junio. Sobre el hecho de no hacerlas públicas, los representantes se han justificado en la protección de datos personales.

La negativa de Vox ha tenido reacción en el resto de grupos que conforman el espectro político del Ayuntamiento de Zamora. El primer teniente de alcalde y concejal del Partido Socialista, David Gago, ha reconocido que no es obligatorio que los ediles hagan públicos sus números en la página web municipal, aunque sí se ha mostrado favorable a que así se haga. "La ley de Transparencia establece que se tiene que saber de dónde vienen nuestras retribuciones. Aquí todos somos gente normal y corriente que nos dedicamos a la función pública durante un determinado tiempo, así que no hay nada que esconder", ha expresado. "Entiendo que es algo que la gente tiene que saber, aunque también tenemos la opción de que no se sepa; en mi caso, no tengo nada que ocultar sobre mi sueldo de profesor de la Junta de Castilla y León", ha añadido preguntado por la polémica levantada tras el movimiento del partido conservador. Víctor López de la Parte, concejal del Partido Popular y vicepresidente primero de la Diputación Provincial, ha destacado que todos los ediles de su grupo municipal han presentado y permitido la publicación de sus declaraciones de bienes. "En la libertad de cada electo está decidir si se hace público o no; por mi parte, creo que esto es algo que la sociedad requirió en su momento para dotar a la política de mayor transparencia y por eso yo siempre he permitido que se publicara", ha ahondado. Javier Eguaras, por su parte, ha insistido en que los dos concejales de Vox han facilitado los datos al Ayuntamiento de Zamora. "Da la sensación de que se van a manejar al antojo de cualquiera, cuando pensamos que hay temas que son privados, como las matrículas de vehículos, por ejemplo. Yo trabajo en el sector privado con datos muy sensibles de empresas y trabajadores y nos exigen que cumplamos escrupulosamente la protección de datos", ha señalado en declaraciones a Ical. "Me pongo a disposición de cualquiera que tenga un interés lícito para hacerle partícipe de mis bienes", ha concluido.